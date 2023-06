Riquelme, tras su partido despedida: "El hincha de Boca puede vivir sin mí, pero yo sin ellos no"

El exfutbolista y vicepresidente de Boca , Juan Román Riquelme , resaltó la relación que mantiene con el público xeneize luego de su partido despedida. "El hincha de Boca puede vivir sin Riquelme pero yo sin ellos no. Me acostumbré a vivir con todo ese cariño y es maravilloso", expresó.

En tanto, el vicepresidente del club de La Ribera admitió que llegó a pensar que su homenaje no se iba a realizar. "Pasaron más de nueve años del último partido que jugué. En un momento pensé que no se iba a hacer. Sigo sin entender por qué pasó tanto tiempo. No me imaginé que iba a tener un partido así", reconoció.

Riquelme, a su vez, hizo alusión a dónde fue dirigido el dinero recibido por la fiesta del último domingo: "Pedí a la Comisión que con lo recaudado se paguen los gastos y que con lo que sobre hacer el gimnasio de los chicos de inferiores. Si no hubiera sido vicepresidente, hubiera hecho lo mismo".

Por otro lado, el exmediocampista, considerado como uno de los mayores ídolos de Boca, se refirió al gesto con el astro Diego Maradona, debido a que en su despedida se mostró durante un fragmento con la camiseta del histórico excapitán de la Selección argentina: "De chiquito vi a Maradona. Sentí que de alguna manera tenía que estar, esperemos que su familia lo haya disfrutado".

Riquelme habló de su vicepresidencia en Boca

Durante otro fragmento de la entrevista, Juan Román Riquelme analizó su gestión en Boca y remarcó la cantidad de jóvenes que debutaron en el Xeneize desde la asunción de la actual dirigencia: "Ameal me deja trabajar tranquilo. En estos años fuimos el club que más ganó y debutaron más de 30 chicos. Vamos por el buen camino. Queremos seguir compitiendo de la mejor manera. Cuando jugamos tenemos la ilusión de llegar hasta el final".

Asimismo, el oriundo de San Fernando detalló cómo transcurre su vida personal. "Llevo una vida normal y tranquila. He sido afortunado por haber sido jugador de fútbol. Fui feliz. Trato de vivir tranquilo y sin molestar a nadie", expuso.