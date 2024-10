Riquelme habló con Rial: explicó cómo fue la pelea entre hinchas de Boca y Gimnasia y reveló que le dijo la Policía de Santa Fe

Entrando en profundidad de lo que le tocó vivir en primera persona, explicó que “estaba mirando la situación desde arriba y hubo un momento que me salió (bajar)”. “A veces, como criticamos a los hinchas y criticamos a la Policía, yo les tengo que agradecer porque cuando hablé con ellos entendieron que había mujeres y chicos y pidieron disculpas por las balas de gomas que tiraron”, señaló sobre el frente a frente con los efectivos.

“Cuando llegué a la platea, le pido al Policía que deje de tirar (gases). El policía se me acerca y pide disculpas de los gases y las cosas que estaban tirando y me dice ‘no te vi’. Le pedí por favor que mantuviera a la policía donde están y que no avance y nosotros con los muchachos vamos a llevar a los hinchas para atrás, que es la imagen que salió”, recordó el dirigente.

Riquelme reveló el breve diálogo con el hincha durante el enfrentamiento con la Policía

Por otro lado, Juan Román Riquelme también relató el breve diálogo que tuvo con el hincha que lo abrazó y detuvo para que no escale la agresión contra la Policía.

“Hago lo que siento. Soy un hincha más, siento y vivo igual que ellos. Gracias a Dios tenemos una relación de mucho respeto y siempre intento hacer lo mejor pro mi club e hinchas”, empezó relatando y agregó: “El hombre que terminé frenando estaba súper nervioso, fue una situación rara: cuando el hombre se me acerca, me abraza y me dice ‘salí de acá que te van a lastimar’”.

Al mismo tiempo, reconoció que “es una situación que me tocó”, pero “creo que es lo que hay que hacer todos y ayudar para que el fútbol argentino se pueda disfrutar con las dos hinchadas y entendamos que es un deporte”.

“Es importante que los hinchas entendieron que había que ayudar. Así como muchas veces se critica a los barras, yo tengo que agradecerles porque se acercaron y me ayudaron para que la gente se calme. Hay que tenerlo en cuanto y darles las gracias”, indicó en diálogo con Radio 10.

Por último, destacó el gesto de los hinchas de Gimnasia: “Ellos también entendieron que teníamos que calmarnos”.