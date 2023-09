Revelan las amenazas de Antony a su expareja por las denuncias de violencia de género

Según publicó el medio local Globo Esporte, la denuncia fue radicada el pasado 5 de junio por un hecho cometido el 20 de mayo donde la DJ acusa a la figura del club inglés por un presunto delito de violencia doméstica, amenazas y lesiones corporales. Frente a este hecho, la víctima pidió “medidas de protección urgentes” y un examen forense que evalúe las lesiones que tiene.

En aquella oportunidad, la denunciante había subido a sus redes sociales fotos en donde se puede ver a Cavallin con un profundo corte en el dedo, varios moratones en el brazo y hasta un golpe con sangre en la cabeza.

Ahora, trascendieron los chats donde se lee los mensajes que le envió el brasileño a su expareja con insultos e incluso amenazas.

Los mensajes con las amenazas de Antony a su expareja

La discusión de la pareja empezó la noche del en los primeros días de junio cuando el futbolista, Antony, se enfureció con su pareja Gabriela Cavalli por la publicación de la influencer en un club nocturno y en el que él también estaba presente.

La DJ aseguró que esa noche, el jugador la llevó hasta su auto donde la agredió y amenazó con tirarla del vehículo a gran velocidad y agregó en varias ocasiones que si no seguía con él, no seguiría con nadie. Al día, siguiente Gabriela se atendió en un hospital y compartió una foto donde se la ve conectada a una intravenosa.

La joven mostró un mensaje recibido a las 9.30 horas, donde Antony indica que tiene intención de desaparecer: “Nadie me encontrará. Dije cosas que no debía y no me has perdonado. Cuida del bebé”.

La situación empeoró cuando Gabriela perdió su embarazo de 16 semanas, unos 20 días después de ese episodio mientras seguía de vacaciones en Brasil. Nunca pudo controlar el sangrado y siguió acudiendo la clínica durante varias semanas para realizarse estudios y aplicarse suero.

Después de perder a su hijo, Cavallin regresó a Holanda junto a Antony y allí volvió a sufrir por el control al que la sometía el futbolista. Según ella, el brasileño era controlador y alternaba momentos de respeto con arrebatos de agresividad de los que luego se disculpaba.

En una de las capturas de pantallas de los mensajes, la víctima de violencia recibió por parte del delantero 13 mensajes en menos de un minuto con agravios: “No quiero volver a verte delante de mí en mi vida. Ridícula. Mujer asquerosa. Contesta. Siniestra. Destructora de vidas”.

En otro tramo se lee del chat se lee que la figura del Manchester le asegura: “Somos tú y yo. Espero que te mueras, vete a la mierda. Hasta has dejado lo que es, qué asco de persona eres, ¿eh?”.

La investigación también cuenta con audios en los que se escucha al extremo en situaciones confusas como disculpándose tras episodios de irritación o cariñoso y declara su amor. En otros, suena agresivo y dice que ya se disculpó sumado y cuestiona “la incapacidad” de Gabriela para perdonarlo.