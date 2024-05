Relación rota: Fabián Cubero confirmó que le iniciará juicio a Vélez

"Fue una actitud caprichosa. No quisieron sentarse a charlar. Se da la desvinculación de él en un proceso donde sabían que había una deuda y donde también le habían dicho de buscarle un nuevo puesto en la institución", comentó Pablo Castillo, abogado de quien fuera el futbolista con mayor cantidad de presencias en Vélez.

En diálogo con Vélez a Fondo, el letrado manifestó: "La antigüedad es clara. El artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que 'a los efectos de los cálculos de la indemnización, se tienen que computar todos los tiempos de servicio anteriores desde el primer inicio'. El tema es que los jugadores se van en buenos términos y no reclaman nada".

"Hay cuestiones que los jueces darán la razón, o no, según las leyes laborales. No necesitas testigos ni nada. Las leyes son claras. Su primer ingreso fue en 1996. Ese es su primer ingreso. La indemnización va de ahí en adelante", desarrolló.

Sobre las acciones legales, Castillo indicó que “el reclamo es de comisiones, liquidación final, horas extras. Si a él le dicen que Vélez juega la Copa Libertadores en Brasil y él tiene que viajar y estar a disposición de los jugadores; eso es una hora extra. Si estamos en buenos términos, eso no lo reclama. Pero si estás en la playa, te enteras que fuiste desvinculado, perdés tu fuente de trabajo, y encima te querés contactar con los dirigentes y no te responden el teléfono, el abogado tampoco, le escribimos al presidente y no respondió".

Fabián Cubero Cubero se retiró en 2019. Redes sociales

Fabián Cubero, después de retirarse, pasó a ser el Director de Relaciones Institucionales de la mano de quien era el presidente de ese entonces, Sergio Rapisarda. En TN había explicado de qué se trataba su rol: “Dentro de mis funciones está el vínculo con los sponsors, los futbolistas, el cuerpo técnico... Es un cargo que me ofrecieron cuando me retiré; había quedado rondando la idea de hacer algo como lo de Emilio Butragueño en el Real Madrid y tenía que ser alguien muy identificado con el club”.

Vélez le iba a realizar su partido despedida en 2020, pero la pandemia frustró los planes. Tres años después se pudo concretar el adiós y, a pura emoción, "el eterno capitán" se despidió de los hinchas.

Después de las últimas elecciones, que dictaminaron la derrota de Rapisarda con un club en llamas y una situación de crisis tanto institucional como futbolística, con la asunción de Fabián Berlanga la institución atravesó un proceso de reestructuración. Allí Fabián Cubero no tenía lugar.

"Él se enteró, creo que por esta radio, que se quedaba sin trabajo. Nadie lo llamó. Lo confirmó porque le llegó la carta a documento a la casa", concluyó.