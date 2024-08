Quién es Cristina Cosentino, la arquera que fue clave en Las Leonas para ganar el bronce en París 2024

La jugadora contuvo dos de los tres disparos de las belgas en los penales australianos. Fue la gran figura del partido y las comparaciones con el Dibu Martínez no tardaron en aparecer.

Cosentino tiene 26 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires y se inició en el hockey a los 8 años en el club Belgrano Athletic. Sin embargo, en ese momento jugaba como delantera y pasó un tiempo hasta que encontró su lugar en el arco. "Rotábamos todo el tiempo y me terminó gustando", contó.

Este es su primer Juego Olímpico con Las Leonas. Hace tres años se quedó afuera de la convocatoria para Tokyo 2020, donde la arquera titular fue Belén Succi y la suplente, Clara Barberi. La "China" no se rindió y, gracias a sus actuaciones en Banco Nación, aseguró su lugar para París 2024.

"Muy contenta por haberle dado la victoria a Argentina. Pudimos hacer el partido que queríamos. No se nos abrió el partido antes, pero muy contentas de haberlo empatado. Le agradezco a las chicas. Después, era dejar todo para sacar esas pelotas", había dicho en el partido contra Alemania.

Embed ¡LAS LEONAS A SEMIFINALES! Con garra y corazón el Seleccionado femenino de #Hockey clasificó a la siguiente instancia de #París2024.



Los #JuegosOlímpicos los vivís en https://t.co/fnEKkuadQ9 ¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/MeGnzgXBaB — TVP (@TV_Publica) August 5, 2024

"Hay mucha gente a la que le quiero agradecer: mis entrenadores que me ayudan desde allá, mi familia que está acá, mi familia que no está acá, mi pareja. Estoy muy contenta, es un trabajo duro. Es entrenar, entrenar y entrenar hasta que salga. En este tiempo he mejorado mucho en los penales, por suerte lo pudieron ver hoy", concluyó.

Los mejores memes: las redes compararon a Cosentino con el Dibu Martínez

Luego de la gran actuación de Cristina "China" Cosentino en los penales australianos, las redes sociales se llenaron de memes y comparaciones con el arquero de la Selección masculina de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, quien se destaca por su efectividad en los penales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Termontiel_/status/1820433956090568833&partner=&hide_thread=false Los pibes yendo a guardar los guantes del Dibu para ponernos el casco de Cosentino la arquera de Las Leonaspic.twitter.com/g0UNIXqx9Z — Termontiel (@Termontiel_) August 5, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DanEdwardsGoal/status/1820458947834228872&partner=&hide_thread=false Dibu Martínez/ Cristina Cosentino pic.twitter.com/C21e9knQYX — Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) August 5, 2024