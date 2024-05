Prohíben ir a la cancha a Rafael Di Zeo y otros 56 barras de Boca

Según se detalló, la decisión se determinó a partir de los hechos que tuvieron lugar el pasado martes 30 de abril cuando Di Zeo y otros 60 hinchas fueron demorados sobre la Ruta 9 en el peaje Toledo, en Córdoba, mientras se dirigían a ver al conjunto Xeneize en la semifinal de la Copa de la Liga ante Estudiantes de La Plata.

En aquella ocasión, Gendarmería Nacional y de la Policía de Córdoba realizaron un control en uno de los cinco micros que iban hacia el estadio Mario Alberto Kempes y encontraron una pistola 9 mm, marca Browning, sin numeración visible, con inscripción en la parte de la corredera 'Policía Federal' con su logo, con 23 proyectiles dentro de 2 cargadores, que se encontraban ocultas dentro de una prenda en el sistema de calefacción.

También los agentes de seguridad encontraron una pistola Bersa calibre 22 con 7 proyectiles en su cargador y 8 proyectiles sueltos dentro de la media; un revólver calibre 32 largo marca Doverman, con 7 proyectiles en el tambor y una pistola Browning, 9 mm, con numeración suprimida y 6 proyectiles en el cargador.

En consecuencia, ante los hallazgos realizados en los micros, la Unidad Judicial Río Segundo labró las actuaciones correspondientes, y, como consecuencia, la Fiscalía de Instrucción de la ciudad cordobesa dispuso la detención de los barras y los imputó por “tenencia ilegal de armas de fuego con motivo de un espectáculo deportivo”.

Resolución 327 Barras de Boca - Rafael Di Zeo

Rafael Di Zeo desmintió haber sido detenido en la previa del partido de Boca – Estudiantes

El líder de la barra brava de Boca Rafael Di Zeo desmintió haber sido detenido en la previa del partido entre el Xeneize y Estudiantes por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional como había trascendido en distintos medios tras una versión de voceros policiales.

“No estaba. De hecho, se llevaron al micro a la comisaría, a la fiscalía y yo nunca estuve ahí arriba. Pusieron en todos lados que yo estaba detenido. Mentira, nunca estuve detenido”, expresó.

En total, 58 hinchas xeneizes fueron detenidos en un control que la Policía de Córdoba realizó en el peaje de Toledo al micro que los trasladaba al estadio Mario Alberto Kempes. El líder de La 12 desmintió dicha versión en el canal de streaming del periodista Flavio Azzaro donde contó que estaba en libertad y nunca había estado arriba del micro detenido por las fuerzas de seguridad.

Según contó, formó parte de la organización de la partida de 8 micros de Boca hacia Córdoba, pero él no viajó. “Me fui a una estación de servicio, me quedé tomando un café y me empezaron a llamar”, contó.

“Quieren la fotito mía para sacarme en todos lados diciendo que yo estaba con un arma. No, no. Ni en pedo. Esa jugadita no. Ya sabíamos de antemano que en algún momento iba a pasar esto o algo parecido. Estaban buscándole la vuelta nada más. Uno más uno es dos. Ya lo sabíamos”, agregó el barra.