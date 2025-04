Pablo Migliore se postuló como técnico de Boca: "Voy gratis y de por vida"

"Si Boca me llama, voy gratis y de por vida . Las cosas más lindas se hacen por amor, de verdad lo digo. Me hacen un contrato de por vida y si pierdo tres partidos seguidos que me amputen una pierna ", detalló el integrante del plantel xeneize que fue campeón de la Copa Libertadores 2007.

Durante una entrevista en ESPN, el exguardameta apuntó contra los futbolistas boquenses y su pasividad en el Superclásico frente a River, en el que se lució el joven Franco Mastantuono: "¿Qué me vas a pisar la pelota? Te arranco la pata, olvidate. Antes en mi equipo había jugadores que se peleaban para hacerse cargo de la marca".

Pablo Migliore en Boca Migliore durante su etapa como futbolista del club de La Ribera. Instagram @pablo__migliore

En tal sentido, Migliore aseguró que Agustín Marchesín tuvo responsabilidad en el gol de tiro libre de la joyita del Millonario: "Toda de él. Preguntáselo al arquero. Automáticamente te das cuenta cuándo podías haber hecho algo y cuándo no. No hace falta que yo se lo diga. En el momento se dio cuenta. No importa que la pelota entre al ángulo, vos te tenés que tirar igual".

Qué dijo sobre Fernando Gago

"Más allá de haber perdido el clásico en el resultado, hay otro resultado que me molesta: el moral. Ir a jugar a la cancha de River y que quede que me voy a meter atrás con cinco defensores. No me gustó el planteo que hizo Gago", explicó Pablo Migliore sobre el sistema táctica elegido por Pintita.