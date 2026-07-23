1win y FUTTO establecen el récord mundial oficial del partido de fútbol disputado a mayor altura sobre un edificio El encuentro de fútbol 3 contra 3 fue celebrado en el helipuerto de la Torre Colpatria, a 196 metros sobre Bogotá. Por Agregar C5N en









Un emocionante 3 contra 3 a 196 metros sobre Bogotá.

La empresa 1win, en colaboración con los creadores de contenido de fútbol colombianos FUTTO, ingresó oficialmente en los libros de récords al organizar el partido de fútbol disputado a mayor altura sobre la cima de un edificio. El récord mundial fue certificado por World Record Certification (WRCAC) tras un encuentro de fútbol 3 contra 3 celebrado en el helipuerto de la Torre Colpatria, a 196 metros sobre Bogotá.

Inspirado por la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, “Fútbol en lo más alto” de 1win transformó uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá —la Torre Colpatria— en un extraordinario campo de fútbol suspendido sobre la ciudad. El partido se convirtió en una auténtica celebración de la cultura futbolística en pleno marco de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA.

1win transformó la Torre Colpatria en un extraordinario campo de fútbol. El encuentro que estableció el récord, presentado por 1win, reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol colombianos en Instagram: Alexander 00, Pablo Sierra, Fory, Pipe Micrero, Piquiña y Sebas Zamora. El partido fue arbitrado por el reconocido juez de fútbol callejero Adit Street Soccer.

“En 1win creemos que los momentos más memorables ocurren cuando la ambición se une con la creatividad. ‘Fútbol en lo más alto’ consistió en llevar el juego a un nivel completamente nuevo. Nuestro objetivo fue celebrar el mayor evento futbolístico de la década —la Copa Mundial de Fútbol— y crear una experiencia que tanto los aficionados como, ahora, los libros de récords recordarán”, comentó el propietario de 1win en X.com.

El encuentro reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol. Además del intento oficial de récord, los invitados disfrutaron de una presentación en vivo de un DJ, bebidas y refrigerios, producción de contenido exclusivo y una vista panorámica privilegiada de Bogotá.

La iniciativa “Fútbol en lo más alto” refleja el compromiso continuo de 1win con la creación de experiencias deportivas originales que conectan a los aficionados con el fútbol más allá de los días de partido. A través de colaboraciones con creadores de contenido, atletas y comunidades locales, la marca continúa desarrollando proyectos ambiciosos que unen deporte, cultura y entretenimiento a escala global. El récord mundial fue certificado por World Record Certification (WRCAC). “Fútbol en lo más alto”, en cifras • Récord mundial: Partido de fútbol disputado a mayor altura sobre la cima de un edificio. • Ubicación: Helipuerto de la Torre Colpatria, Bogotá, Colombia. • Altura: 196 metros. • Formato: Partido de fútbol 3 contra 3. • Certificación: World Record Certification (WRCAC). Acerca de 1win 1win es una plataforma internacional de entretenimiento con criptomonedas que opera en múltiples mercados alrededor del mundo. La marca mantiene colaboraciones activas con figuras internacionales, entre ellas la estrella del fútbol Luis Suárez, el luchador de artes marciales mixtas Jon Jones y el campeón olímpico y peleador de la UFC Gable Steveson. En 2026, 1win incorporó a la leyenda de la UFC Ilia Topuria y al rapero Tyga como nuevos integrantes de la comunidad VIP de 1win. La compañía crea de forma constante experiencias innovadoras y contenido premium para audiencias de todo el mundo.