23 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

1win y FUTTO establecen el récord mundial oficial del partido de fútbol disputado a mayor altura sobre un edificio

El encuentro de fútbol 3 contra 3 fue celebrado en el helipuerto de la Torre Colpatria, a 196 metros sobre Bogotá.

Por
Un emocionante 3 contra 3 a 196 metros sobre Bogotá.

Un emocionante 3 contra 3 a 196 metros sobre Bogotá.

La empresa 1win, en colaboración con los creadores de contenido de fútbol colombianos FUTTO, ingresó oficialmente en los libros de récords al organizar el partido de fútbol disputado a mayor altura sobre la cima de un edificio. El récord mundial fue certificado por World Record Certification (WRCAC) tras un encuentro de fútbol 3 contra 3 celebrado en el helipuerto de la Torre Colpatria, a 196 metros sobre Bogotá.

El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció.
Te puede interesar:

Luto en el fútbol: falleció un famoso DT mientras dirigía un entrenamiento

Inspirado por la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, “Fútbol en lo más alto” de 1win transformó uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá —la Torre Colpatria— en un extraordinario campo de fútbol suspendido sobre la ciudad. El partido se convirtió en una auténtica celebración de la cultura futbolística en pleno marco de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA.

1win transformó la Torre Colpatria en un extraordinario campo de fútbol.

1win transformó la Torre Colpatria en un extraordinario campo de fútbol.

El encuentro que estableció el récord, presentado por 1win, reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol colombianos en Instagram: Alexander 00, Pablo Sierra, Fory, Pipe Micrero, Piquiña y Sebas Zamora. El partido fue arbitrado por el reconocido juez de fútbol callejero Adit Street Soccer.

“En 1win creemos que los momentos más memorables ocurren cuando la ambición se une con la creatividad. ‘Fútbol en lo más alto’ consistió en llevar el juego a un nivel completamente nuevo. Nuestro objetivo fue celebrar el mayor evento futbolístico de la década —la Copa Mundial de Fútbol— y crear una experiencia que tanto los aficionados como, ahora, los libros de récords recordarán”, comentó el propietario de 1win en X.com.

El encuentro reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol.

El encuentro reunió a seis reconocidos creadores de contenido de fútbol.

Además del intento oficial de récord, los invitados disfrutaron de una presentación en vivo de un DJ, bebidas y refrigerios, producción de contenido exclusivo y una vista panorámica privilegiada de Bogotá.

La iniciativa “Fútbol en lo más alto” refleja el compromiso continuo de 1win con la creación de experiencias deportivas originales que conectan a los aficionados con el fútbol más allá de los días de partido. A través de colaboraciones con creadores de contenido, atletas y comunidades locales, la marca continúa desarrollando proyectos ambiciosos que unen deporte, cultura y entretenimiento a escala global.

El récord mundial fue certificado por World Record Certification (WRCAC).

El récord mundial fue certificado por World Record Certification (WRCAC).

“Fútbol en lo más alto”, en cifras

• Récord mundial: Partido de fútbol disputado a mayor altura sobre la cima de un edificio.

• Ubicación: Helipuerto de la Torre Colpatria, Bogotá, Colombia.

• Altura: 196 metros.

• Formato: Partido de fútbol 3 contra 3.

• Certificación: World Record Certification (WRCAC).

Acerca de 1win

1win es una plataforma internacional de entretenimiento con criptomonedas que opera en múltiples mercados alrededor del mundo. La marca mantiene colaboraciones activas con figuras internacionales, entre ellas la estrella del fútbol Luis Suárez, el luchador de artes marciales mixtas Jon Jones y el campeón olímpico y peleador de la UFC Gable Steveson. En 2026, 1win incorporó a la leyenda de la UFC Ilia Topuria y al rapero Tyga como nuevos integrantes de la comunidad VIP de 1win. La compañía crea de forma constante experiencias innovadoras y contenido premium para audiencias de todo el mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Racing de Córdoba analiza accionar legalmente contra Ricardo Centurión.

Otro conflictivo final de Ricardo Centurión: el tenso final con Racing de Córdoba tras un doping interno

Kempes reconoció que el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de presentaciones anteriores.

Contundente: Kempes dijo lo que piensa sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Para los saque de lateral y de arco los jugadores contarán con apenas 5 segundos para realizarlo.

Cuáles son las nuevas reglas del Mundial que se usarán en el Clausura: los cambios en el fútbol argentino

Bentancor se probó en Deportivo Riestra antes de volver a Uruguay.

Murió un jugador a los 22 años que venía de tener una polémica en el fútbol argentino

Belgrano jugará en Córdoba frente a Rosario Central desde las 19:30.

Con el debut del campeón Belgrano, comienza el torneo de Primera

El Torneo Clausura comenzará este jueves 23 de julio.

Arranca el Clausura: el mercado de pases, la clasificación a las copas y la definición de los descensos

últimas noticias

Rosalía con la camiseta de Boca.

Categórica decisión de Rosalía luego de que no le aceptaran las disculpas

Hace 1 día
Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

Hace 7 horas
Un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

Se conoció la sanción que la FIFA le impuso a Leandro Paredes tras la pelea con los futbolistas españoles

Hace 3 días
Rosalía reaccionó a la devolución de entradas.

Fuerte decisión: que hizo Rosalía tras la masiva devolución de entradas de su show en Argentina

Hace 1 día
play
¿Que hará Enzo Fernández post Mundial?

La fuerte decisión que tomó Enzo Fernández tras la final del Mundial 2026: "No va a..."

Hace 2 días

últimas noticias

play

Comerciales textiles advierten sobre la caída del consumo: "Me equivoqué al votar a Milei"

Hace 3 minutos
El youtuber fue homenajeado por su madre en sus redes sociales.

El desgarrador recuerdo de la mamá de Gaspi a un mes de la muerte del youtuber

Hace 4 minutos
Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Ante la caída del turismo nacional, el Gobierno destacó el récord de turistas extranjeros de países no limítrofes

Hace 9 minutos
La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

Violencia en Santa Fe: asesinaron a un barra de Colón y dispararon la casa del presunto asesino

Hace 10 minutos
Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

Hace 32 minutos