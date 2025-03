Ni Messi ni Maradona: la sorprendente respuesta de Cristiano Ronaldo al elegir al mejor futbolista de la historia El astro portugués fue contundente en su respuesta y descartó no solo a los ídolos argentinos, sino también a Pelé. ¿Cómo justificó su elección? Por







Cristiano Ronaldo sorprendió al elegir al mejor futbolista de la historia. Redes sociales

En los últimos años, los nombres de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado no solo el mundo del fútbol, sino el deporte de alto rendimiento a nivel mundial. Después de ganar el Mundial de Qatar 2022, muchos eligieron al rosarino como el mejor futbolista de la historia y otros afirman que aún no se compara con Diego Maradona, pero el portugués no está de acuerdo con ninguno de ellos.

Para CR7, ni Messi ni Maradona son los mejores de la historia, pero eso no significa que no reconozca su talento. "Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés, y fue muy gracioso", reveló en una entrevista con La Sexta a comienzos de febrero de este año.