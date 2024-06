Neymar reveló una charla íntima con Lionel Messi en las últimas horas

Neymar siempre mostró su admiración por Lionel Messi , y cuando surgió la posibilidad, no dudó en sumarse al Barcelona para estar cerca de su ídolo. Allí, construyó una gran amistad con el argentino y que el PSG se afianzó más. Ahora, con la distancia, el brasileño habló sobre cómo está su relación y reveló una charla íntima con el argentino en las últimas horas.

“Incluso ayer me mandó un mensaje, pero estamos contentos, estamos felices el uno por el otro. Por el título me mandó un mensaje cuando ganamos acá también”. “Hablé con él, es un gran tipo, es un gran espejo para mí, es un gran ídolo. Además de ser ídolo, es un amigo que tengo, y hablamos mucho”, confesó el futbolista del Al Hilal sobre el contacto con el capitán de Inter Miami.

El argentino y brasileño compartieron el campo de juego durante cuatro temporadas en el conjunto catalán y dos en el francés, donde ganaron 13 títulos: dos Ligas de España, dos Supercopa de España, tres Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Neymar habló sobre su futuro futbolístico

En la misma entrevista, Neymar aclaró sobre los rumores de su futuro, luego de que se hablara sobre un posible regreso a Santos, equipo actualmente está en la Serie B de Brasil y donde inició su carrera como profesional.

“Lo que dijeron es una total mentira”, aseguró contundente y agregó: “No hay nada planeado. Me queda un año más de contrato con Al Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vivamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante”. Más a allá de rechazar un posible retorno a Brasil, aseguró que “Santos es mi equipo favorito” y “algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza”.

En cuanto su recuperación de la rotura de ligamentos cruzados, indicó que “está en marcha”: “Ha sido doloroso, con mucho sufrimiento. Han pasado siete meses, quedan algunos, pero vamos”.

Por último, en cuanto a su no presencia en la Copa América que se disputará en Estados Unidos indicó que “será triste”. “Es muy malo quedarse fuera, pero apoyamos. Espero que Brasil pueda ganar. Hay un equipo para eso, jugadores de mucha calidad. Estaremos entre la multitud. Espero que Dorival haga un gran trabajo”, manifestó.

La verdeamarela, que no gana este trofeo desde la edición de 2019, será la cabeza del Grupo D, donde compartirá zona con Colombia, Paraguay y Costa Rica.