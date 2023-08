Neymar fue presentado como jugador de Al-Hilal: "Quiero escribir una nueva historia deportiva".

"He logrado mucho en Europa y he disfrutado de momentos especiales, pero siempre he querido ser un jugador global y ponerme a prueba con nuevos retos y oportunidades en nuevos lugares", expresó Neymar.

"Quiero escribir una nueva historia deportiva, y la Saudi Pro League tiene una energía tremenda y jugadores de calidad en este momento", añadió el brasileño.

Al-Hilal se trata del club más ganador de Arabia Saudita y Asia. Ganó 66 trofeos y es el club con más títulos de liga, con 18, y de la Liga de Campeones asiática, con cuatro.

Por su parte, el presidente de PSG, Nasser Al-Khelaifi, expuso sus sensaciones por la salida de Neymar de la institución francesa: "Es inevitablemente difícil decir adiós a una leyenda del club, que Neymar siempre será".