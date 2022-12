Murió Fabián O'Neill: el jugador uruguayo que se lució en Italia, fue millonario y perdió todo

Los últimos años del Mago estuvieron marcados por su lucha para dejar el consumo de alcohol. "Cuando jugaba al fútbol llegué a tener 15 millones de dólares en el banco. Me lo gastaba en mujeres y alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba. Hoy que soy pobre, me cruzo con esa gente que ayudé y ni me saludan", fue una de las frases que brindó y explican su vida, que terminó este 25 de diciembre.