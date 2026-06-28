Mundial 2026: Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo ante Jordania y fue ovacionado El capitán del equipo inició en el banco de suplentes, ya que la clasificación y el primer puesto estaban asegurados. Pero, en el complemento, entró al campo y sustituyó a Lautaro Martínez, quien marcó por primera vez. Por Agregar C5N en









Ingresó Lionel Messi al campo de juego. Mackolik

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, ingresó desde el banco de suplentes por primera vez en el Mundial 2026. El cambio fue por Lautaro Martínez, quien convirtió su primer gol. En lo que va del certamen, el rosarino lleva cinco goles convertidos.

El 10 del equipo no fue titular porque Argentina ya tenía la clasificación y el primer puesto asegurado por las dos victorias ante Argelia y Austria. Por ese motivo, el director técnico Lionel Scaloni decidió que inicie en el banco. El capitán ingreso a la cancha y recibió una gran ovación por parte del estadio.

DE PIE: ENTRA EL CAPITÁN © pic.twitter.com/vSWGj9vgMk — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026 El ingreso se dio a los 15 minutos del segundo tiempo por Lautaro Martínez, quien venía de sacarse la mufa y convertir su primer gol, luego de ser titular en los dos partidos previos y no poder convertir, a pesar de ser sólido en la cancha.

La última vez que Messi había ingresado desde el banco en una Copa del Mundo había sido en 2006 vs. México en octavos de final, donde sumó pocos minutos.

Mundial 2026: Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en la previa del partido con Jordania Maxi López se reencontró con Lionel Messi en la previa del partido de la Selección argentina ante Jordania, en un nuevo encuentro del Mundial 2026 en Dallas, y se emocionó hasta las lágrimas: "Es muy fuerte. Compartimos muchas cosas".