Mundial 2026: Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo ante Jordania y fue ovacionado

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, ingresó desde el banco de suplentes por primera vez en el Mundial 2026. El cambio fue por Lautaro Martínez, quien convirtió su primer gol. En lo que va del certamen, el rosarino lleva cinco goles convertidos.
El 10 del equipo no fue titular porque Argentina ya tenía la clasificación y el primer puesto asegurado por las dos victorias ante Argelia y Austria. Por ese motivo, el director técnico Lionel Scaloni decidió que inicie en el banco. El capitán ingreso a la cancha y recibió una gran ovación por parte del estadio.
El ingreso se dio a los 15 minutos del segundo tiempo por Lautaro Martínez, quien venía de sacarse la mufa y convertir su primer gol, luego de ser titular en los dos partidos previos y no poder convertir, a pesar de ser sólido en la cancha.
La última vez que Messi había ingresado desde el banco en una Copa del Mundo había sido en 2006 vs. México en octavos de final, donde sumó pocos minutos.
Mundial 2026: Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en la previa del partido con Jordania
Maxi López se reencontró con Lionel Messi en la previa del partido de la Selección argentina ante Jordania, en un nuevo encuentro del Mundial 2026 en Dallas, y se emocionó hasta las lágrimas: "Es muy fuerte. Compartimos muchas cosas".
El exdelantero está como comentarista de la Copa del Mundo de la FIFA para Telefe y se quebró al recordar lo que vivieron juntos durante los dos años que compartion en el Barcelona, en España. "Le di el abrazo de todos los argentinos: sentido, apretado, hermoso, y por lo que lo quieren mis hijos", sostuvo.
"Me emociona haber tenido la oportunidad de verlo acá", dijo entre lágrimas, a la vez que su colega Sofi Martínez lo alentaba a seguir hablando, pero no pudo. Todo sucedió en el estadio de Dallas donde jugó la Scaloneta.