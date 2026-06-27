El curioso dato sobre Giovani Lo Celso: por qué su gol ante Jordania fue histórico El mediocampista abrió el marcador con un golazo de tiro libre, el primero que convierte en una Copa del Mundo. También le sirvió para sacarse de encima una racha particular que arrastraba desde 2018. Por Agregar C5N en









Lo Celso festeja su gol ante Jordania en el Mundial 2026. X @fifaworldcup_es

El futbolista surgido de Rosario Central, Giovanni Lo Celso, rompió el maleficio y fue parte del once inicial de la Selección argentina en el triunfo ante Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. De esta manera, logró sumar minutos en la Copa del Mundo por primera vez.

Sucede que, el jugador había sido convocado por Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, pero no sumó minutos como titular. Luego fue citado por Lionel Scaloni para el Mundial 2022 y sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha y no pudo viajar ni ser campeón del mundo.

Pero el maleficio se rompió al volver a ser convocado, ser titular en la última fecha de la fase de grupos y –de yapa- metió el primer tanto del partido para el triunfo parcial de Argentina 1 a 0 ante Jordania.

El hecho particular de que un jugador sea citado por segunda vez en un mundial y juegue, solo había pasado con Gerónimo Rulli, quien también fue parte del plantel en más de un Mundial, pero no sumó minutos por ser arquero suplente.

En el caso de 2018, el mediocampista había tenido un buen presente y buenos partidos previos a la cita mundial, pero el DT no lo tuvo en cuenta para que pueda ingresar en un segundo tiempo siquiera.