En Vivo
28 de junio de 2026 Inicio

Lautaro Martínez se sacó la mufa, convirtió su primer gol mundialista y marcó el 2 a 0 ante Jordania

El delantero marcó desde los 12 pasos tras una falta que le cometieron dentro del área a Marcos Senesi. Convirtió el segundo para la Albiceleste y pudo romper la mala racha en el certamen.

Por
Gol de Lautaro Martínez para el 2 a 0 de Argentina ante Jordania.

Gol de Lautaro Martínez para el 2 a 0 de Argentina ante Jordania.

Redes sociales

Argentina amplió la diferencia ante Jordania gracias al penal convertido por Lautaro Martínez, quien se hizo cargo de la ejecución después de que el árbitro sancionara una infracción sobre Marcos Senesi dentro del área. El delantero definió con precisión y estableció el 2-0 parcial en el estadio de Dallas.

Ingresó Lionel Messi al campo de juego.
Te puede interesar:

Video: Messi ingresó en el segundo tiempo ante Jordania y fue ovacionado

El gol tuvo un significado especial para el atacante del Inter, ya que le permitió convertir por primera vez en una Copa del Mundo. Después de varias oportunidades desperdiciadas en las anteriores ediciones del certamen, el bahiense logró romper la sequía con un remate certero desde los doce pasos.

El segundo tanto de la Albiceleste llegó apenas unos minutos después de la apertura del marcador, que había estado a cargo de Giovani Lo Celso. Sin Lionel Messi en el campo de juego, el mediocampista ejecutó un impecable tiro libre desde la puerta del área y sorprendió al arquero rival.

Lo Celso eligió el palo del arquero, que se había desplazado hacia el sector de la barrera, y colocó la pelota junto al poste para establecer el 1-0. Con esa ventaja inicial y el posterior penal de Lautaro Martínez, Argentina parece encaminar el triunfo frente al seleccionado jordano.

El curioso dato sobre Giovani Lo Celso: por qué su gol ante Jordania fue histórico

El futbolista de la cantera de Rosario Central, Giovanni Lo Celso, rompió el maleficio y fue parte del once inicial de la Selección argentina en el triunfo ante Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. De esta manera, logró sumar minutos en la Copa del Mundo por primera vez.

Sucede que, el jugador había sido convocado por Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, pero no sumó minutos como titular. Luego fue citado por Lionel Scaloni para el Mundial 2022 y sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha y no pudo viajar ni ser campeón del mundo.

Giovani Lo Celso se besó el escudo de la Selección argentina tras convertir el primero ante Jordania.

Giovani Lo Celso se besó el escudo de la Selección argentina tras convertir el primero ante Jordania.

Pero el maleficio se rompió al volver a ser convocado, ser titular en la última fecha de la fase de grupos y –de yapa- metió el primer tanto del partido para el triunfo parcial de Argentina 1 a 0 ante Jordania.

El hecho particular de que un jugador sea citado por segunda vez en un mundial y juegue, solo había pasado con Gerónimo Rulli, quien también fue parte del plantel en más de un Mundial, pero no sumó minutos por ser arquero suplente.

En el caso de 2018, el mediocampista había tenido un buen presente y buenos partidos previos a la cita mundial, pero el DT no lo tuvo en cuenta para que pueda ingresar en un segundo tiempo siquiera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El descuento de Jordania. 

Antes del ingreso de Lionel Messi, Argentina se durmió y Jordania descontó

Maxi López está en Dallas como comentarista deportivo de la Copa FIFA.

Maxi López se quebró al reencontrarse con Messi en el Mundial 2026: "Compartimos muchas cosas"

Harry Kane metió a Inglaterra en 16avos de final.

Con Inglaterra, Croacia y Ghana adentro, cuáles son las Selecciones que ya clasificaron a 16avos

Lo Celso festeja su gol ante Jordania en el Mundial 2026.

El curioso dato sobre Lo Celso: por qué su gol ante Jordania fue histórico

Lo Celso fue el encargado de abrir el marcador.

Video: el golazo de Lo Celso para el 1-0 de la Selección argentina vs. Jordania

La flamante camiseta alternativa de la Selección hace su presentación en el Mundial.

Mística y fileteado porteño: debuta la flamante camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026

últimas noticias

Ernestina y un nuevo dato perturbador.

La revelación sobre la licencia de conducir de Ernestina Pais que conmociona tras su muerte

Hace 1 hora
Bomberos en el ingreso a la Quinta presidencial de Olivos. 

Amenaza de bomba en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos: desplegaron un fuerte operativo preventivo

Hace 1 hora
El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 27 de junio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.895 del sábado 27 de junio de 2026

Hace 1 hora
Ernestina Pais y su hijo, Benicio. 

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: "Sos, fuiste y serás eterna"

Hace 1 hora