Mundial 2026: la Selección hizo una práctica liviana en el inicio de la semana pensando en Inglaterra

Argentina, entre los cuatro mejores del mundo y protagonista de un Mundial récord

La Selección argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, ratificando una continuidad que ya lo ubica entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Según publicó la AFA, se trata de una regularidad inédita para el seleccionado nacional “en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período”. La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.

“La edición 2026 también quedará marcada por una particularidad sin precedentes: por primera vez en la historia de los Mundiales, las cuatro primeras selecciones del Ranking FIFA lograron clasificarse a las semifinales. En ese selecto grupo aparece Argentina, reafirmando su lugar entre las máximas referencias del fútbol mundial”, informaron.

Además, señalaron que, con la victoria contra Suiza, alcanzó 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Copas del Mundo, la segunda mejor racha para una selección sudamericana en la historia del torneo.