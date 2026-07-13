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Mundial 2026: la Selección hizo una práctica liviana en el inicio de la semana pensando en Inglaterra

El combinado comandado por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi diagramó la semana en la previa de las semifinales que se jugará este miércoles en Atlanta.

- 13 de julio 2026 - 12:59
La Selección argentina viajará este martes a Atlanta para lo que será el partido por semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina viajará este martes a Atlanta para lo que será el partido por semifinales del Mundial 2026.

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La Selección argentina logró la clasificación a semifinales del Mundial 2026 y se enfrentará ante Inglaterra. En la previa, la delegación no se frena y continúa con los entrenamientos para el encuentro clave.

Después de la victoria por 3 a 1 ante Suiza por los cuartos de final, la delegación comandada por Lionel Scaloni no tuvo descanso de cara a lo que será el partido el miércoles 15 de junio desde las 16 (hora argentina), en Atlanta, Estados Unidos.

Ante ello, se diagramó el cronograma: luego del entrenamiento de este domingo por la tarde, el equipo continuó con una práctica liviana este lunes para no sobrecargar a los jugadores. Al mismo tiempo, se evaluó la recuperación física de los futbolistas luego de un exigente partido que se definió en tiempo suplementario.

La Albiceleste permanecerá hasta este martes en Kansas, donde volverá a someterse a los trabajar correspondientes y luego partir directamente a la ciudad donde se jugará el choque de eliminación directa.

Argentina, entre los cuatro mejores del mundo y protagonista de un Mundial récord

La Selección argentina clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y volvió a instalarse entre los cuatro mejores del torneo, ratificando una continuidad que ya lo ubica entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Según publicó la AFA, se trata de una regularidad inédita para el seleccionado nacional “en la era moderna y que solo Francia logró sostener de manera consecutiva en el mismo período”. La Albiceleste continúa siendo protagonista de los grandes escenarios y reafirma un ciclo que comenzó en 2018 y no deja de sumar capítulos históricos.

“La edición 2026 también quedará marcada por una particularidad sin precedentes: por primera vez en la historia de los Mundiales, las cuatro primeras selecciones del Ranking FIFA lograron clasificarse a las semifinales. En ese selecto grupo aparece Argentina, reafirmando su lugar entre las máximas referencias del fútbol mundial”, informaron.

Además, señalaron que, con la victoria contra Suiza, alcanzó 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en Copas del Mundo, la segunda mejor racha para una selección sudamericana en la historia del torneo.

Hallaron muerto al árbitro neerlandés que había sido apartado del Mundial 2026 por una causa de abuso sexual

El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue hallado sin vida este lunes. Se trata del referee que había sido apartado del Mundial 2026 por una causa de abuso sexual en Inglaterra que, luego, fue desestimada. La noticia fue confirmada por la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB, por sus siglas en neerlandés).

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados. Perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida”, escribieron desde la asociación.

Las curiosas coincidencias de los cruces de Argentina e Inglaterra en los Mundiales

La previa del duelo en Atlanta revive una serie de llamativos antecedentes, estadísticas y paralelismos históricos que alimentan la ilusión de la Scaloneta.

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El Gobierno refuerza el operativo de seguridad en aeropuertos de cara al partido de Argentina e Inglaterra

El Gobierno dispuso un operativo de seguridad reforzado para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, con el objetivo de evitar la posibilidad de que integrantes de las barras bravas viajen a Estados Unidos para presenciar el encuentro.

Entre las medidas previstas figuran el aumento de la presencia policial en las inmediaciones del estadio, mayores controles en los accesos, un incremento de efectivos destinados al operativo y el refuerzo de la seguridad privada dentro del escenario donde se disputará el encuentro.

Además, el Gobierno advirtió que cualquier persona que provoque incidentes durante el partido será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, lo que le impedirá asistir a futuros espectáculos deportivos en el país.

Raúl Gámez recordó la pelea con los hooligans en México 1986: “Los verdaderos héroes fueron los excombatientes”

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, Raúl “Pistola” Gámez volvió sobre uno de los recuerdos más intensos que le dejó el histórico cruce de México 1986: la pelea entre hinchas argentinos y hooligans ingleses en las tribunas del Estadio Azteca mientras la Selección de Diego Maradona escribía una de las páginas más gloriosas de su historia.

En diálogo con C5N, el expresidente de Vélez comenzó con una broma al ser consultado por aquellos incidentes. “Me acuerdo de todo. Pero yo tengo un hermano que es mellizo y era él el que peleaba”, dijo entre risas.

Luego, ya con un tono más reflexivo, pidió que el nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones quede exclusivamente dentro del campo de juego. "Tendría que haber olvido y arrepentimiento. Esperemos que sea un evento deportivo sin malos ejemplos y que gane Argentina", expresó.

Harry Kane calienta la previa: desafío a la Selección y dardo por la interna en Inglaterra

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, habló sobre la resiliencia de su equipo tras su reñida victoria por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y anticipó cómo será la semifinal ante la Selección Argentina.

En un video compartido en sus redes sociales, Kane reflexionó sobre la victoria de Inglaterra, a la que describió como un partido exigente contra un rival de calidad en condiciones difíciles.

Por otra parte, afirmó que la semifinal del Mundial 2026 de Inglaterra contra la Selección argentina, sería otra dura prueba y convocó a su equipo a recuperarse rápidamente antes del encuentro. "La semifinal en unos días contra Argentina será un partido muy especial, otro encuentro difícil. Pero sí, ahora nos recuperamos, nos preparamos y estamos ansiosos por volver a la cancha con los muchachos", aseguró.

El recuerdo de los excombatientes de Malvinas en la previa entre Argentina e Inglaterra

En la previa del partido de Argentina e Inglaterra por semifinales en el Mundial 2026, Gerardo González, veterano continental de la Guerra de Malvinas, compartió con C5N un emotivo testimonio sobre lo que representa este duelo para quienes estuvieron bajo bandera durante el conflicto de 1982.

González, soldado clase 73 de la Sexta Brigada Aérea y policía militar con asiento en Tandil, recordó el rol que cumplió durante la guerra. “Nosotros estuvimos bajo bandera durante el conflicto de Malvinas. Ayudamos desde la parte terrestre colaborando en la carga de aviones y toda la logística para ayudar a nuestros compañeros”, relató.

El excombatiente aseguró que la causa Malvinas sigue siendo parte de su vida cotidiana. “Para nosotros el tema Malvinas es un sentimiento muy grande. Se lleva en la sangre. Vivimos el problema de adentro. Es muy difícil perdonar a Inglaterra. ¿Quién no tuvo un compañero, amigo o familiar que quedó en Malvinas para siempre?”, expresó.

Un vidente reveló quiénes son los futbolistas de Argentina que se van a destacar ante Inglaterra en el Mundial 2026

El vidente José Fuentes sorprendió con una serie de predicciones sobre la Selección Argentina y su próximo cruce ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

En diálogo con el programa Infama de América TV, el especialista aseguró que Lionel Messi volverá a ser determinante en ese partido y vaticinó un desenlace favorable para el equipo de Scaloni.

La figura de Argentina, sin lugar a duda, es Leo Messi. Es quien los organiza con gestos y el que ha estado más acertado. Creo que Enzo Fernández va a explotar más con Inglaterra y Julián Álvarez ya está ahí”, afirmó Fuentes al aire. El vidente también recordó una predicción anterior sobre el capitán: “Predije que Messi iba a llegar a 10 goles en esta Copa del Mundo. Le faltan dos para cumplir esa predicción”.

Se conoció qué le dijo Paredes a Scaloni para ganar el partido ante Suiza

En medio de la tensión que se vivía antes del inicio del alargue entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una conversación entre Leandro Paredes y Lionel Scaloni terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro.

Paredes le marcó a Scaloni que, al tener que desplazarse hacia la derecha para seguir los movimientos de un delantero suizo, perdía el control del mediocampo y no podía ser el eje de la circulación de la pelota. “Sale el central y yo me muevo por acá. El medio es mío. Pero al abrirme a la derecha, yo no tengo el control del juego que armemos”, le explicó el volante.

Scaloni respondió inicialmente que, con la pelota en poder de Argentina, podía dejar al delantero rival bajo la marca de un defensor central. Sin embargo, Paredes insistió en que necesitaba que uno de los zagueros quedara fijo con el atacante para liberarlo de esa responsabilidad y permitirle conducir el juego desde el centro del campo.

Cómo ver Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 por TV y streaming

La Selección argentina afrontará este miércoles 15 de julio a partir de las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, luego de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni eliminara a Suiza en los cuartos de final e Inglaterra hiciera lo propio frente a Noruega.

En Argentina, el partido podrá verse en vivo por la TV Pública y Telefe. También estará disponible por televisión por cable a través de TyC Sports y DSports - DirecTV Sports, donde ambos ofrecerán una cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior al encuentro.

Argentina mantiene las cábalas: por qué eligió vestir la camiseta suplente ante Inglaterra

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó el domingo un pedido formal ante FIFA para que la Selección argentina dispute la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su camiseta alternativa de color azul oscuro.

En caso de que ambas selecciones soliciten utilizar una indumentaria similar o exista una superposición en los colores elegidos, la prioridad para definir la vestimenta será del equipo designado como local.

La intención de la AFA no responde únicamente a una cuestión estética. Detrás del pedido aparecen varios antecedentes históricos que alimentan el simbolismo de enfrentar nuevamente a Inglaterra con la camiseta alternativa.

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