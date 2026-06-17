Lo que no se vio de la goleada de Argentina en el Mundial 2026: el enojo de De Paul con uno de sus compañeros

A pesar del contundente y tranquilo debut de la Albiceleste, las cámaras captaron un inesperado momento de tensión en el tramo final del partido

El contundente estreno de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026 dejó un saldo sumamente positivo. El conjunto nacional destrabó el partido con la jerarquía y un nivel estelar de Lionel Messi , asegurándose una victoria tranquila en su presentación. Sin embargo, detrás del festejo general por el 3-0 definitivo, las cámaras de la transmisión captaron un inesperado momento protagonizado por Rodrigo De Paul , quien evidenció su fastidio con el ingresado Nico Paz por una desatención en el tramo final del juego.

A pesar de que el marcador ya estaba completamente sentenciado gracias a un brillante triplete de la "Pulga", el elenco africano juntó una serie de pases en campo argentino aprovechando cierta pasividad en la marca. Tras una tibia presión del juvenil para cortar el avance rival, el actual mediocampista del Inter Miami reaccionó con un reclamo hacia su compañero, exigiéndole un compromiso absoluto en el retroceso defensivo.

“Meté la pierna, meté la pierna” , le gritó con firmeza el histórico volante central al futbolista número 19 cuando el partido iba hacía su final. La recriminación expuso el nivel de autoexigencia que hay dentro del plantel comandado por Lionel Scaloni , donde no hay margen para la relajarse sin importar la holgura del resultado. De todas formas, la situación quedó en un reto propio de las pulsaciones del partido y no pasó a mayores tras el pitazo final.

Este tipo de cruces internos refleja la mentalidad de un grupo que no negocia la intensidad ni siquiera en escenarios totalmente controlados. La vehemencia de De Paul para marcarle la pauta a las nuevas promesas del plantel demuestra que el liderazgo de la vieja guardia sigue siendo el motor de la concentración de un equipo que comenzó de gran manera en esta Copa del Mundo 2026.

Luego de una jornada histórica en la que la Selección argentina brilló en su debut, De Paul lleno de elogios a Messi en la zona mixta del estadio. El mediocampista destacó el rol fundamental que cumple el astro rosarino tanto dentro como fuera de la cancha, remarcando su generosidad colectiva por sobre cualquier logro personal.

“De Leo no hay palabras. Es una ventaja tener a Leo, por cómo maneja el grupo y lleva para adelante. Por cómo es… Él no le da bola a los récords individuales, prioriza el grupo y para nosotros es increíble”, reflexionó con profunda admiración el volante del Inter Miami.

de paul messi 1

Las declaraciones surgieron inmediatamente después de que Lionel Messi desatara una verdadera revolución estadística con su triplete frente a Argelia. Con estas tres conquistas en el inicio del certamen, el 10 igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en toda la historia de las Copas del Mundo. Además, el festival de goles de la "Pulga" le permitió a la Albiceleste convertirse en el primer campeón defensor en iniciar la siguiente edición del torneo con un hat-trick a favor y la valla invicta, sumando otra marca al quebrar el récord de más anotaciones desde afuera del área en citas mundialistas.

Sabiendo que todavía quedan como mínimo dos compromisos garantizados en la fase de grupos para que el capitán supere en soledad la marca de Klose, el plantel se encolumna detrás de su líder en un torneo donde el gran objetivo es retener la copa. Los registros oficiales de la competencia también situaron a Leo en un selecto grupo de apenas cinco jugadores capaces de marcar en tres partidos mundialistas consecutivos acumulando ocho o más gritos.

A todo ese combo de hitos se refirió De Paul al quedar rendido ante el nivel de su compañero, quien comenzó la máxima competencia con el pie derecho y rompiendo cerca de siete récords en una sola noche.