La inesperada calificación sobre Argentina del DT de Austria, próximo rival de la Selección en el Mundial 2026 El técnico sorprendió con sus palabras y encendió la previa de un duelo que promete mucho más de lo esperado. Por Agregar C5N en









El exfutbolista alemán y actual DT del combinado europeo ya anticipó cómo será el duelo con la Scaloneta.

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, sorprendió con una contundente definición sobre la Selección argentina antes del enfrentamiento por el Mundial 2026. Luego del triunfo de su equipo ante Jordania, el técnico europeo no dudó en elogiar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que la campeona del mundo representa mucho más que la presencia de Lionel Messi.

“Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, afirmó el DT austríaco, una frase que rápidamente llamó la atención en la previa del choque entre ambos seleccionados.

Las declaraciones del exfutbolista alemán y actual técnico del combinado europeo llegaron en conferencia de prensa después del debut victorioso de su equipo en la Copa del Mundo. Allí, el entrenador analizó el próximo compromiso frente a Argentina y destacó la identidad futbolística que mantiene el equipo albiceleste desde hace varios años. Para el técnico, la Scaloneta no depende exclusivamente de una individualidad, sino que cuenta con una estructura sólida, futbolistas de jerarquía y un estilo reconocible basado en el control del partido.

“Hoy vimos la calidad que tiene la Selección argentina”, explicó Rangnick al referirse al rendimiento del conjunto de Scaloni. El entrenador de Austria valoró especialmente la capacidad argentina para dominar la pelota, manejar los tiempos del encuentro y sostener una idea de juego clara. Sus palabras reflejan el respeto que genera el actual campeón del mundo antes de un partido que puede ser determinante dentro del Grupo J del Mundial 2026.

El entrenador de Austria se refirió a las fortalezas de la Selección Argentina. El elogio del DT austríaco también tuvo un mensaje implícito: enfrentar a Argentina será una prueba de máxima exigencia. Rangnick remarcó que el equipo sudamericano tiene una identidad consolidada y que su fortaleza está en el funcionamiento colectivo. La presencia de Messi sigue siendo un factor diferencial, pero para Austria la amenaza principal es una selección completa, con experiencia internacional y una mentalidad ganadora que la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol mundial.