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14 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: el impresionante récord que puede lograr Dibu Martínez contra Inglaterra

El arquero de la Selección argentina buscará agigantar su leyenda frente al conjunto europeo, en el marco del partido por las semifinales de la Copa del Mundo.

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Dibu Martínez es una pieza clave de la Selección argentina.

Dibu Martínez es una pieza clave de la Selección argentina.

Instagram (@emi_martinez26)

El futbolista Emiliano Martínez se transformará en el arquero con más partidos jugados en mundiales con la Selección argentina, por lo que volverá a consolidarse como uno de los jugadores más importantes en la historia de la albiceleste en su posición. El récord lo alcanzará en el encuentro contra Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo.

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Martínez, quien tiene 33 años y debutó en 2021 en la Selección argentina, acumula 13 encuentros disputados en mundiales luego de que jugara en el triunfo 3-1 sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. De esta manera, igualó la línea de Ubaldo Fillol y lo superará contra el conjunto inglés, en el marco del partido que se llevará adelante el miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium.

Dibu Martínez es una pieza clave de la Selección argentina.

Dibu Martínez es una pieza clave de la Selección argentina.

Por lo pronto, el futbolista ya dejó atrás a Sergio Romero (12), Nery Pumpido (9), Sergio Goycochea y Antonio Roma (6), Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali (5). Se trata de arqueros que dejaron su huella en la albiceleste y disputaron encuentros cruciales en el equipo.

El posteo del capitán de Suiza tras la derrota con Argentina y la respuesta de Dibu Martínez

Tras la derrota por 3-1 frente a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán de Suiza, Granit Xhaka, realizó una publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de la Copa del Mundo con un mensaje dedicado a sus compañeros y a los hinchas, pero que no pasó desapercibido por el Dibu Martínez.

"No pudo ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final y dejamos el corazón en la cancha. Este viaje termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que logramos juntos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y estuvieron a nuestro lado", escribió el mediocampista.

La publicación estuvo acompañada por una serie de fotografías que resumieron distintos momentos del partido. En la primera imagen se lo ve intercambiando banderines con Lionel Messi durante el protocolo previo al encuentro.

El carrusel también incluyó una imagen de Xhaka cantando el himno nacional, otra en la que intenta convertir con un remate al arco, la tradicional foto del equipo antes del inicio del encuentro, un gesto de profundo dolor tras la eliminación y, como cierre, su camiseta colgada en el vestuario una vez finalizado el compromiso.

La publicación no pasó inadvertida entre los protagonistas del Mundial. Uno de los comentarios más llamativos fue el del arquero argentino, quien respondió con varios corazones, un gesto de respeto hacia el capitán suizo luego del intenso cruce entre ambas selecciones.

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