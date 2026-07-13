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14 de julio de 2026 Inicio

Qué Selección tiene más chances de ganar el Mundial 2026 según la supercomputadora que acertó las semifinales

La empresa especializada en datos Opta Analyst eligió a su equipo favorito entre los cuatro semifinalistas y definió si Argentina, Inglaterra, Francia o España será campeona del mundo.

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El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026.

El trofeo del Mundial de fútbol masculino y la pelota oficial de la edición 2026.

La supercomputadora de Opta Analyst pronosticó que la Selección argentina es la que tiene menos probabilidades de ganar el Mundial de Norteamérica 2026 y, tras 25 mil simulaciones, proyectó que Francia es la principal favorita al título con 34,05%, seguida por España con 23,45% e Inglaterra con 21,94%.

Dibu Martínez es una pieza clave de la Selección argentina.
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"Argentina es el equipo con menos probabilidades de ganar la Copa del Mundo de 2026 entre los cuatro restantes (20,6%), pero es prácticamente una lotería si logran superar a Inglaterra, algo que ocurre en el 49,1% de las simulaciones", apuntó el informe de la empresa especialista en análisis de datos.

El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

Al analizar el cruce entre Argentina e Inglaterra, que tendrá lugar este miércoles a las 16 (hora argentina), la diferencia es mínima: 50,94% de opciones de avanzar para el equipo de Thomas Tuchel contra 49,06% para el conjunto de Lionel Scaloni. Mientras que la diferencia entre Francia (57,70%) y España (42,30%) es más marcada.

"España tiene un 42,3% de probabilidades de llegar a la final, pero curiosamente, sigue siendo la segunda favorita para ganar el torneo (23,4%), por lo que la supercomputadora cree que es más probable que el Mundial lo gane el vencedor de la semifinal del martes en Dallas", explicó Opta en su informe.

La publicación sostuvo que esta es apenas la tercera vez que los cuatro semifinalistas de una Copa del Mundo son selecciones que ya fueron campeonas, después de 1970 y 1990. También señaló que los cuatro favoritos iniciales del torneo llegaron a esta instancia.

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Francia se convirtió en la segunda selección de los últimos 50 años en tener dos jugadores con cinco o más goles en una misma Copa del Mundo, después de Brasil en 2002. Kylian Mbappé suma ocho goles, la cifra más alta del torneo junto con Lionel Messi, mientras Ousmane Dembélé acumula cinco. Inglaterra también alcanzó ese registro en esta edición con Harry Kane y Jude Bellingham, ambos con seis.

Quién transmite Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 por TV

Para ver en vivo la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, los hinchas contarán con una amplia variedad de opciones tanto en televisión abierta como en el servicio de cable básico. En la televisión de aire, la transmisión estará a cargo de Telefe y la TV Pública. Por su parte, quienes prefieran sintonizar el compromiso a través del sistema de cable tradicional podrán hacerlo mediante las señales de TyC Sports y DSports, que ofrecerán coberturas previas exclusivas y análisis detallados desde Atlanta.

En lo que respecta a las plataformas digitales, el cruce que paralizará al territorio nacional se podrá seguir por streaming en tiempo real a través de las aplicaciones móviles de cada cableoperador, como Flow, Telecentro Play y DGO.

Además, el encuentro estará disponible mediante los servicios premium contratados de Disney+ y Paramount+, asegurando una transmisión en alta definición para computadoras, tablets y smarts tv. De esta manera, el público argentino tendrá múltiples alternativas a disposición para no perderse ni un solo detalle del partido más importante del año.

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