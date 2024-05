Milagro en la Fórmula 2: la impresionante maniobra de un piloto para evitar un accidente en el GP de Mónaco

El Gran Premio (GP) de Mónaco de la Fórmula 2, certamen del cual participa el argentino Franco Colapinto y viene de salir primero, vivió un increíble momento porque el piloto Isack Hadjar realizó una maniobra imposible para no chocar con Ritomo Miyata , que circulaba a baja velocidad.

El piloto de Campos Racing iba a gran velocidad venía direccionado para doblar a toda velocidad posible con el fin de avanzar y, como se avecinaba la curva, tuvo otro tipo de reacción a la que podía tener, a pesar de no hacerlo en gran medida, bajó la velocidad mínimamente y le pidió tener más reflejos.

Por la reacción de Isack Hadjar esquivando a Ritomo Miyata en la qualy del GP de Monaco en Fórmula 2.



Sucede que venía el japonés de la escudería Rodin Motosport, quien casi estaba parado en medio de la pista por un desperfecto en su monoplaza y, de manera increíble, su adversario lo ve y logró girar para tomar el siguiente carril sin causar un accidente.

Se puede apreciar todo lo sucedido en el video, rápidamente se volvió viral y se escucha en la transmisión como se sorprenden: “¡Uy! Un milagro. No sé en qué termina si le llega a pegar”.

Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 2 y logró su primera victoria

El piloto argentino Franco Colapinto hizo historia este sábado en Italia al quedarse con el Gran Premio de Imola, lo que significó su primera victoria en Fórmula 2. Pudo lograr la primera posición recién en la última vuelta de la carrera tras superar con un sobrepaso sobre el giro final al estonio Paul Aron.

El joven de 20 años nacido en Pilar corrió en su monoplaza azul del MP Motosports con el nombre de Juan María Traverso, en homenaje al la leyenda del automovilismo argentino que falleció hace exactamente una semana.

“Tuve una mala largada, me quedé patinando. Luché hasta el final. De a poco me fui acercando hasta que tuve la posibilidad y no la desaproveché. Así se gana, en la última vuelta”, expresó el piloto argentino a ESPN en sus primeras palabras tras el histórico triunfo.