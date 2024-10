Messi no le cerró la puerta al Mundial 2026: "Cuando puedo disfrutar de lo que hago soy feliz"

Al respecto, el futbolista de Inter Miami explicó: "En el momento se verá, la verdad que no me gusta acelerar los tiempos ni mirar más allá, sino disfrutar el día a día. No me lo pongo como objetivo, sino vivir el día a día y estar bien". Con estas palabras, evidenció su búsqueda de prudencia para no hacer una promesa que no pueda cumplir.

Lionel Messi El show de Messi ante Bolivia generó la euforia del público. @CONMEBOL

Para finalizar con este tema, el capitán de la Selección argentina remarcó: "Y ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz, porque cuando me siento bien y puedo disfrutar de lo que hago soy feliz, y bueno miro más eso que si voy a llegar o no". De esta manera, dejó en claro que será muy importante mantener el nivel para tener el deseo de disputar el torneo.

Messi y el próximo Mundial: Esto dice Leo sobre la posibilidad de llegar a la cita de EEUU y México pic.twitter.com/7eCBE32SlI — MARCA (@marca) October 17, 2024

La reacción de Messi al "haber completado el fútbol"

Por otro lado, Lionel Messi fue consultado si le quedaba algo por ganar en el fútbol y se mostró muy agradecido por los diferentes títulos que obtuvo a lo largo de su carrera deportiva.

Con respecto a esto, comenzó por explicar: "Pude cumplir todos mis sueños y pude lograr muchos más de los que soñaba cuando era chico. Se vio todo lo que Dios me regaló, lo que pude llegar a conseguir". Vale recordar que el futbolista de Inter Miami ganó 45 títulos oficiales.

Lionel Messi Mundial Qatar 2022 Copa del Mundo Messi cumplió su máximo sueño aquel 18 de diciembre de 2022. FIFA

Para finalizar, hizo referencia al momento más deseado de su carrera. "Pude conseguir el sueño más grande de cualquier jugador que es ganar el Mundial, creo que es el que todos queremos cuando empezamos. No puedo pedir más nada", concluyó.