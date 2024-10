Franco Colapinto, sobre su idolatría por Lionel Messi: "Me encantaría conocerlo, es el mejor de la historia del fútbol"

En diálogo con el podcast The Fast And The Curious, Colapinto manifestó que pretende encontrarse con el astro de la Selección argentina: "Me encantaría conocerlo en algún momento y siento que es el mejor de la historia del fútbol. Cuando la gente me habla sobre Messi y yo y todas esas cosas es algo que... como que realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Nunca me gusta compararme con nadie".