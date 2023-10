Messi cruzó fuerte a un periodista español por los rumores de su regreso a Barcelona

Al ser consultado sobre un posible homenaje del conjunto culé durante la inauguración del renovado Camp Nou, en noviembre del próximo año, Messi aseguró que no sabe qué sucederá, pero volvió a encender la esperanza de los hinchas catalanes: “Obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que nos dimos mutuamente. No terminar de una manera que tengamos que terminar”.

“Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas que hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da, encantado de estar obviamente. El Barsa es especial, diferente a todo. El hecho de haber estado tantos años allí y tener buenos compañeros hizo que ganase tanto. Ojalá poder algún día colaborar y dar lo mejor para ellos como siempre hice”, agregó.

Tras estas declaraciones, el periodista español Gerard Romero, a través de su stream en Jijantes aseguró que hubo una reunión entre el rosarino y Joan Laporta, presidente del Barcelona. “Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, informó el comunicador, sin embargo la noticia fue negada por el mismísimo campeón del mundo.

“Mentís... una vez más...”, escribió el rosarino junto a un emoji de una carita con una nariz larga, en referencia a Pinocho, el personaje al que le crecía la nariz cuando mentía.

Lionel Messi redes Instagram

Messi ya volvió a Miami y recibió un afectuoso saludo de Inter

Lionel Messi batió un nuevo récord siendo el único futbolista en obtener su octavo Balón de Oro y, tras los festejos en París, el argentino se hizo presente en los entrenamientos de Inter Miami, que brindaron un afectuoso recibimiento.

En el Florida Blue Training Center, los jugadores del conjunto de Florida y el cuerpo técnico le dieron una cálida bienvenida al astro rosarino, quien conquistó el galardón otorgada por la revista France Football.

“Bienvenido a casa, ganador”, escribieron desde la franquicia rosa en sus redes sociales con una serie de fotos y un video donde se lo ve al plantel completo junto al jugador elegido como el mejor del mundo en ocho ocasiones.

Al mismo tiempo, se puede ver al entrenador Gerardo Martino y los jugadores donde lo recibieron al astro argentino formando un pasillo con serpentinas y carteles con el número 8.