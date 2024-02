Menotti, sobre el presente de Brasil: "Me da vergüenza lo que pasa"

Luego de que la Selección argentina sub 23 clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencer 1-0 a Brasil -el bicampeón que quedó eliminado-, el director general de Selecciones Nacionales de la AFA, César Luis Menotti , advirtió el mal presente de la Verdeamarela a nivel mayor y en las juveniles .

"Me da vergüenza lo que pasa con Brasil. Me ha tocado vivir una época increíble de ellos en el Mundial del 70. Creo que hay una decadencia cultural y no entiendo cómo se puede jugar tan mal, sin sostener toda su historia brillante", explicó el entrenador campeón del mundo en Argentina 1978.