Maxi Bagnasco contó cómo fue el encuentro con Beckham y Victoria Adams en el mural de Messi

Ahí arriba no tuvo problemas para prestarse a un lindo video que Bagnasco hizo de algunos segundos reflejando el histórico momento. Incluso Beckham se animó a hablar un poquito en castellano mientras la Victoria Adams, la Spice Girl que es su esposa desde hace 25 años, grababa un video comentando las bondades de la obra -luego lo subió a sus redes sociales-.

Ambos se quedaron un buen rato en el lugar, incluso cuando empezaron a llegar varias personas que se dieron cuenta que ambos estaban ahí. “David se sacó fotos con todos los que pidieron. Muy buena onda, le verdad”, contó Maxi, quien subió su contenido a las redes y desde ahí comenzó a viralizarse la historia.

Bagnasco, de 41 años, viaja seguido a Miami para estas pinturas callejeras y esta vez lo contrató un grupo inmobiliario de Miami para desarrollar este mural de 20 metros de altos y 40 de ancho que ya se hizo famoso en la ciudad -y el mundo- luego de este encuentro fortuito entre Beckham y su mujer. Una nueva atracción entre tantas que tiene la ciudad del calor, el sol, las palmeras, las pitucas avenidas y los reconocidos shoppings. “Lamentablemente lo voy a terminar el 14 y el 16 me estaré volviendo al país, justo el día que presentan a Messi. Ojalá pueda volver y visitarlo con Leo, sería un sueño”, contó el oriundo del barrio de Saavedra.

Desde muy chico Maxi mostró el talento para el dibujo y el arte. Con tan solo nueve años ganó su primer concurso de pintura y a partir de ahí su familia le dio todos los medios para hacer cursos y talleres que le permitieran potenciar sus cualidades artísticas. El moño se lo puso cuando se recibió de técnico en dibujo publicitario. El primer mural lo completó en 2016, con la imagen del Papa Francisco, junto a sus alumnos. Pero el comienzo del reconocimiento llegó cuando hizo el primero de Maradona, en la localidad de Canning, que recorrió el mundo entero. Pero el gran salto se dio cuando pintó a Maradona, tras su muerte.

“Dibujé la imagen del santuario de Argentinos Juniors y esas pinturas tuvieron la repercusión que anteriormente no había tenido. Fue algo mundial.

Hubo imágenes que se hicieron virales y me empezaron a pedir dibujos de Diego por todas partes. Yo digo que fue la ayuda de la mano de Dios. De repente todos me asociaban con Diego y me cambió la vida”, cuenta el muralista, que trascendió cuando lo llamaron de Nápoles, la tierra sagrada de Maradona, para pintar al ídolo de la ciudad. Una hermosa obra de 12 x 5 metros que hizo en Pompeya, a 30 kilómetros de Nápoles, y que muestra a Maradona juntando las palmas de las manos, como en plegaria, la cabeza apenas inclinada hacia un costado y las cejas arqueadas con gesto de ruego.

“Fue una locura. Revolucionó todo Pompeya, el ciudad donde lo hice. Yo caminaba por las calles y era el argentino que estaba pintando a Maradona. Me traían regalos. De repente se juntaba la gente y empezaban a cantar: Ho visto Maradona… Incluso un día me llevaron a tomar algo con el intendente de la ciudad y me dijeron 'a partir de tu mural, tenemos decidido cambiar el nombre de la calle y ponerle vía Diego Armando Maradona'. Nunca hubiera imaginado semejante locura”, cuenta quien también pintó el avión "Tango Dios".

Maxi se toma todo de forma muy relajada. Lo suyo es trabajar, no figurar. “No soy de soñar, soy de trabajar. Yo vengo de una familia que tuvo sus problemas económicos, donde aprendí buenos valores. A veces me dicen 'sos un genio' y yo les digo que no, que soy un trabajador. Soy más terrenal, más de hacer. Hoy estoy en un lugar que jamás hubiera imaginado. Que haya edificios enormes con mi arte jamás se me hubiese ocurrido y por eso soy feliz”, cuenta desde Miami.

Por lo pronto, Messi será presentado este domingo a las 21 horas de Argentina en un evento denominado The Unveil -significa presentar, dar a conocer- en el estadio de Inter de Miami, el DRV PNK de Fort Lauderdale. Beckham es, justamente, uno de los dos dueños del equipo y llegada de Messi supone una tercera revolución para el fútbol estadounidense, luego de aquella de Pelé en los años 70 y la del propio Beckham, cuando llegó a la MLS, proveniente del Real Madrid, a los 31 años, en 2007.

Durante su paso por el LA Galaxy, Beckham no solamente dejó destellos de su buen fútbol con el equipo californiano, sino que además lo puso en otro nivel mediático y de popularidad, siendo el futbolista con más camisetas vendidas en la historia de la Major League Soccer. Los números fríos dicen que el galáctico estuvo seis temporadas, disputando 124 encuentros, marcando 20 goles y dando 42 asistencias, aunque su impacto fue mucho mayor.

Todos los equipos de la MLS han al menos duplicado el número de asistencia a sus estadios, las cuotas de expansión han crecido de 10 millones de dólares a más de 350, el número de jugadores se ha triplicado llegando a 750, los salarios medios han subido más del 500% -según el sindicato de jugadores- y sólo seis ligas en el mundo tuvieron un promedio de asistencia más alto.

El fichaje de Becks también abrió la MLS a docenas de estrellas que le siguieron, desde Thierry Henry, Wayne Rooney y Steven Gerrard hasta Bastian Schweinsteiger y Zlatan Ibrahimovic. Una liga que había estado al borde de la quiebra pocas temporadas antes de que Beckham se incorporara se ha convertido en una de las más sanas del mundo desde el punto de vista financiero, ya que el Football Finance Index de Soccerex clasificó a siete equipos de la MLS entre los 50 primeros del mundo.

Ahora se viene Messi y se espera un boom igual o mayor. La pintura de Bagnasco lo está esperando.