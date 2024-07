Max Verstappen reveló que corrió una carrera de Fórmula 1 con visión borrosa

El tricampeón mundial explicó que en el Gran Premio de Austin en 2021: "Me planteé bajarme del coche".

El tricampeón mundial aseguró, en una entrevista con The Red Bull Bulletin, que hace tres años se generó un inconveniente de visión borrosa tras un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde el inglés le dio un toque que provocó que el Red Bull hiciera un trompo y se impactara contra los neumáticos de contención.

A partir del accidente, sintió que no contaba con plenitud en la observación, que se agudizó en la carrera disputada en el circuito estadounidense de Austin: "En esta carrera, no sólo luchaba contra Lewis, sino también contra las imágenes borrosas. ¡Era como conducir una lancha a 300 kilómetros/hora! Nunca había dicho esto antes, pero estaba tan mal durante unas vueltas que me planteé seriamente bajarme del coche".

En tal sentido, el actual líder del torneo, que busca su cuarta corona en la máxima categoría del automovilismo, aseguró que "lo único que me ayudó fue concentrarme en mi respiración mientras tenía a Lewis justo detrás de mí. Fue una victoria importante que necesitaba desesperadamente en la lucha por el campeonato".

El accidente de Max Verstappen en Silverstone 2021

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BoxInThisLap/status/1788313578077913534&partner=&hide_thread=false Silverstone 2021, Hamilton toca a Verstappen y este acaba contra el muro a mas de 250km/h en Copse. #F1pic.twitter.com/LzzXIZIzgq — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) May 8, 2024

El calendario 2024 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó que habrá 24 carreras durante la temporada 2024 y, de esta manera, será el campeonato con mayor cantidad de competencias de la historia. Hasta el momento, Max Verstappen logró siete victorias, mientras que Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell y Lewis Hamilton consiguieron un triunfo cada uno.