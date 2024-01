Se trata del vicepresidente del club Matías Patanian, que en una entrevista no tuvo reparos en señalar como fueron las sensaciones en el vestuario del Estadio Presidente Perón.

Con la victoria ante Racing, el club de Núñez permitió que su clásico rival se consagre campeón del fútbol argentino, situación incómoda para los fanáticos como para los dirigentes.

Además, se trataba del último partido oficial de Gallardo como entrenador de River, quien ya había anunciado que dejaba el cargo a final de la temporada.

Matías Patanian River El vicepresidente Matías Patanian habló sobre que pasó en el vestuario con Marcelo Gallardo.

En este contexto Matías Patanian señaló en radio Mitre que “después del partido con Racing, no me agarré a trompadas, ni me insulté con Marcelo Gallardo".

De esta manera despejó las versiones que señalaban una pelea y una fuerte reclamo hacia el DT por haber ganado el encuentro y permitir que Boca sea campeón.

Qué dijo Gallardo luego del partido ante Racing

Luego de la victoria, el DT manifestó: "Entiendo si hay hinchas enojados o tal vez frustrados. Pero creo es la manera, entender la manera que tenemos que representar y transmitir, más allá de las cosas, de ganar y perder. La dignidad y el sentimiento hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor".

"Sí, estoy contento, estoy muy orgulloso de sentir eso. Más allá de haber beneficiado a nuestro clásico rival. Es de orgullo, tener esta paz interna. Me parece que más allá de nosotros no tener un año bueno futbolísticamente, sí tuvimos un proceso enorme de muchísimas cosas lindas vividas", concluyó.