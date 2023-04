Maratea se quedará con el 5% de lo recaudado en la colecta para Independiente

Maratea aseguró que "la transparencia es el ADN" de sus colectas. "Hay momentos donde la trazabilidad se pierde y es cuando pago. No sé si es tan dificil no robar plata, tengo plata enfrente y no la toco. Puedo manejar 20 millones de dólares sin que haya problemas y que no falte un peso", sostuvo.