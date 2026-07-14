Video: el reto de Lionel Scaloni a los jugadores de la Selección argentina que se hizo viral

El entrenador fue capturado sobre el final de una rueda de prensa que estaban dando los futbolistas en la llegada del combinado nacional a Atlanta para enfrentar a Inglaterra.

En las horas previas al trascendental choque de semifinales del Mundial 2026 frente a Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 16, Lionel Scaloni se volvió viral por un reto a sus jugadores.

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Tras sellar la clasificación de la Selección argentina, el estratega protagonizó un particular y distendido episodio en la zona mixta del estadio que expone su obsesión por la recuperación física de cara al duelo de este miércoles 15 de julio.

A eso de la 1.20 de la madrugada, mientras varios futbolistas del plantel albiceleste continuaban respondiendo a las preguntas de la prensa internacional, el director técnico interrumpió de manera sorpresiva el corredor de entrevistas. Scaloni apareció por detrás de los micrófonos para apurar el regreso a la concentración: “Chicos, vamos a descansar, viejo” .

El DT enseguida se subió al micro primero, y luego protagonizó una escena de película : en el video se mostró vencido y con cierta cara de resignación.

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra , la cual se disputará el miércoles a las 16. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero será la primera vez que dirija a la Selección mayor.

Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022.

Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League.

En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.

En la terna arbitral lo acompañarán los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, ambos estadounidenses. Mientras que, el cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani y el árbitro de reserva, también italiano, Daniele Dindoni.

El antecedente de Ismail Elfath dirigiendo a Argentina

La única vez que dirigió a Argentina fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no fue a la mayor, sino a la Sub 23 que terminó 1 a 1 en la fase de grupos contra España. En ese entonces, dirigía Fernando Batista y condenó al equipo a no poder pasar porque necesitaba una victoria. Pero Elfath no tuvo intervención mayor para interferir en el resultado.

El árbitro tampoco dirigió en Eliminatorias Sudamericanas y, cabe destacar que, en su participación en la última cita mundial en Qatar tampoco tuvo participación. El miércoles 15 de julio será el debut de dirigir a Argentina.