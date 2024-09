Lucho González, nuevo DT de Paranaense: debuta contra Racing en la Sudamericana

Por lo pronto, a los 43 años, González tendrá su segunda experiencia al frente de un equipo: en 2022 dirigió a Ceará. Ese mismo año trabajó en Paranaense y había sido designado como reemplazante de Alberto Valentim. Además, acumuló otra experiencia en Internacional de Porto Alegre como asistente técnico de Eduardo Coudet.

El DT argentino tendrá una presentación caliente frente al elenco dirigido por Gustavo Costas en Avellaneda, el jueves a partir de las 21:30, en el segundo encuentro de la serie, que determinará un lugar en la semifinal de la segunda competencia de clubes más importante del continente.

Lucho González y su fanatismo por Racing

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/clank_media/status/1838618574379978958&partner=&hide_thread=false Lucho González fue confirmado como el nuevo DT de Athletico Paranaense y debutará el jueves ante Racing por Copa Sudamericana. Te dejamos la historia de su amor por "La Academia".



Nota completa: https://t.co/Z1hPUtX9lA pic.twitter.com/0UfTeDOglY — Clank.media (@clank_media) September 24, 2024

"Viene de mi viejo, que me llevó a la cancha de chiquito, me gustó y empezamos a ir con mi hermano. Y cuando sos adolescente te comprás la carpeta, las pulseritas y las fotos", explicó Luis González sobre su amor por la Academia de Avellaneda. Un romance que lo llevó a dar otro paso: "Me hice un tatuaje con 15 años. Me gustaba jugar al fútbol, pero no imaginé que lo iba a hacer profesionalmente".

En tal sentido, el exmediocampista recordó una anécdota de su paso por Inferiores: "En el barrio todo el mundo me conocía, sabían que jugaba en inferiores de Huracán con las pulseritas de Racing. Estaba en octava y novena, un día estoy jugando en La Quemita y me gritan: ´8, para jugar en Huracán sacate todo lo de Racing'. En el entretiempo quería cortarlas y no me salían".