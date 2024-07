Los Pumas se tomaron revancha y vencieron a Francia en Velez

Los Pumas vencieron a Francia por 33 a 25 en la segunda presentación de la ventana de julio , en el estadio de Vélez, en Liniers. El equipo de Felipe Contepomi se tomó revancha de la última derrota frente a los galos en Mendoza , mostró una mejor versión a puro try y se quedó con el segundo test match del año.

A pesar de arrancar en desventaja gracias a un try del medio scrum francés Baptiste Serin, Los Pumas estuvieron firmes en las formaciones fijas, no se desanimaron, y fueron a buscar el empate. Así, con paciencia, Eduardo Bello marcó el try argentino, mientras que Santiago Carreras empató con su conversión.

¡Llegó un nuevo try de #LosPumas! Santi Carreras apoyó en el in-goal de Francia.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) July 13, 2024

La insistencia de Los Pumas tuvo su recompensa, tras quedar en desventaja una vez más por un penal de Antoine Hastoy. Gracias al empuje del equipo, el conjunto argentino logró un try-penal. Y en el final de la primera etapa, en una buena acción colectiva, Carreras llegó al in-goal rival para irse al descanso 21-10.

¡VAYA THOMAS, VAYA!



Gallo apoyó una gran conquista para que #LosPumas den vuelta el partido ante Francia.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) July 13, 2024

El arranque del segundo tiempo fue todo de Les Blues. En tan solo 10 minutos, la visita consiguió revertir el resultado para imponerse con 25 puntos. Sin embargo, el entrenador Contepomi mandó a la cancha a Thomas Gallo y la variante le dio resultado. Gallo ingresó con todo y marcó un doblete para poder dar vuelta el encuentro y estirar la ventaja argentina por 33 a 25.

El tucumano fue una de las figuras de la cancha, junto a Carreras, llegando al try en dos oportunidades y darle el triunfo definitivo a Los Pumas, quienes cambiaron la imagen y cerraron los duelos con los franceses con un saldo positivo.

¡EL REY DEL DOBLETE! Thomas Gallo volvió a pisar el in-goal de Francia.



— ScrumRugby (@ScrumESPN) July 13, 2024

Tras este partido en el estadio José Amalfitani, Los Pumas cerrarán la ventana de julio el próximo sábado frente a Uruguay en el Campus de Maldonado. Además, ya tienen confirmadas las sedes de los tres test que disputarán en noviembre en Europa: el día 9 visitarán a Italia en Údine; el 15 a Irlanda en Dublín; y el 22 a Francia en París.