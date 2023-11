Los clubes de fútbol se diferenciaron de las SAD: "Hacer desaparecer la pasión por un negocio es lo peor"

"Ya se chorearon el Tiro Federal, iban por el CeNARD y eliminaron el ENARD, con el rol social que tiene en deportistas. El valor inmobiliario es tremendo", reflexionaron.

En diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, Hugo Bellón, presidente de Chicago afirmó que "no hay ninguna asociación que no esté en peligro. No hay posibilidad de que se transforme en SAD de cara a los socios porque las funciones que cumplen los clubes no pueden ser reemplazadas por las empresas". A la vez, agregó que "hacer desaparecer la pasión del hincha por un negocio es lo peor, así que siempre nos vamos a oponer".

Por ello es que los referentes le abrieron la puerta al gerenciamiento deportivo, un proceso que va en alza en el mundo y que se diferencia de las sociedades anónimas: "Los gerenciamientos los tenemos que hablar y establecer. Eso existe, pero lo que no puede pasar es que ente la sociedad anónima como formato".

Los dirigentes se mostraron alineados con la propuesta de Sergio Massa: "Tuvimos reunión en AFA, donde Sergio Presentó el decreto 1212, que implica una ayuda para los clubes. Sergio estaba en contra de esta posibilidad y acompaña a los clubes. Sergio tiene postura clara y diferenciada de este personaje (por Javier Milei)".