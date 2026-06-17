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17 de junio de 2026 Inicio

La emoción de Nico Paz en su debut con la Selección argentina en el Mundial 2026: "Esto acaba de empezar"

El mediocampista ingresó frente a Argelia en el segundo tiempo en lugar de Lionel Messi. "Con exhibición del mejor jugador de la historia", agregó.

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Nicolás Paz ingresó a los 34 minutos por Messi.

Nicolás Paz ingresó a los 34 minutos por Messi.

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La Selección argentina ganó su primer partido en el Mundial 2026 y Nicolás Paz hizo su debut tan esperado con la camiseta celeste y blanca: ingresó en la segunda parte por Lionel Messi. Tras jugar varios minutos en la Copa del Mundo, expresó su emoción en las redes sociales.

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“Lo soñé toda mi vida y el día llegó. Esto acaba de empezar”, escribió el mediocampista de Como1907 de Italia y agregó: “Debut en un Mundial delante de mi familia, y con exhibición del mejor jugador de la historia, no se puede pedir más!”.

En el posteo en su cuenta de Instagram hijo del exdefensor argentino Pablo Paz eligió una serie de fotos con imágenes del partido y, entre ellos, cuando ingresó por Lionel Messi a los 34 minutos de la parte complementaria del encuentro cuando la Albiceleste ya iba ganando 3 a 0 con los tantos del capitán.

Embed - Nicolás Paz on Instagram: "Lo soñé toda mi vida y el dia llegó. Debut en un mundial delante de mi familia, y con exhibición del mejor jugador de la historia, no se puede pedir más! Esto acaba de empezar. . . . @fifaworldcup @afaseleccion"
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Paz nació en Santa Cruz de Tenerife, España, pero que siempre tuvo claro su deseo de defender la camiseta de la Selección Argentina, siguiendo los pasos de su padre: jugó para la Selección Sub-20 y posteriormente fue convocado a la mayor.

Su primer partido con la Selección Mayor fue en octubre de 2024 contra Bolivia, donde participó con una asistencia al capitán. Ahora, este 16 de junio 2026, hizo su debut oficial en una competencia mundialista.

La celebración de Como1907 por el debut de Nico Paz en el Mundial 2026

Tras el debut de Nico Paz en el Mundial 2026, el club del futbolista Como1907 de Italia felicitó al joven de 21 años por sus primeros minutos en la Copa del Mundo.

“Felicitaciones, Nico”, escribieron en las redes junto a las fotos del jugador con la camiseta celeste y blanca y otra en el momento del ingreso por Lionel Messi y replicaron los dichos que hizo el propio mediocampista y agregaron: “Nico Paz hizo su primera aparición en el Mundial ayer con la Selección Argentina contra Argelia”.

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