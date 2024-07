Lionel Scaloni, en la previa ante Ecuador: "Tuvimos buenas sensaciones con Messi, lo vamos a esperar"

Embed "AYER TUVIMOS BUENAS SENSACIONES CON MESSI"



Scaloni se refirió a la presencia del capitán en el cruce de mañana ante #Ecuador. pic.twitter.com/RjN2JFOJme — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2024

La gran duda de la Albiceleste es sobre la presencia de Lio para el partido ante la Tri. Con una distensión en el aductor derecho, Messi no jugó en la última fecha de grupos ante Perú (2-0), y su titularidad en cuartos de final es un interrogante. Por eso, Scaloni puso paños fríos a la situación: "Intentaremos que Leo esté. Si no es así, buscaremos lo mejor para el equipo. Todavía no hablé con Messi de su situación porque me parece justo esperar hasta último momento", continuó.