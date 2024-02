Lionel Messi y una cara desconocida que reveló Luis Suárez: "Ni te le acerques"

Luis Suárez reveló que si Messi no está de humor "ni te le acerques".

La amistad entre Lionel Messi y Luis Suárez siempre fue de las más destacadas porque, además de su gran vínculo, sus familias tienen buena relación. Se conocen hace tantos años que ya saben lo que al otro no le gusta y fue el uruguayo quien contó qué es lo que no le agrada al rosarino.

Reveló que está muy feliz de haberse juntado con él nuevamente: “Cuando yo llegué él no tomaba mucho mate. Pero ahora que volví a juntarme con él mejoró muchísimo. Habrá aprendido conmigo”. Esto lo contó en el programa La Mesa de los Galanes.

Suárez y Messi en Inter Miami

“Perder partiditos en el fútbol, en el entrenamiento. O cuando está jugando a un jueguito en el fútbol-tenis, o lo que sea, también se calienta si pierde. Yo me cago de la risa”, indicó. No es la primera persona que cuenta sobre la forma de ser de Messi que se enoja seguido.

Fue entonces que no se lo guardó y reveló: “Te llevás tan bien que lo conocés. Si sabés que está de mal humor, no te le acerques. Yo no soy ningún boludo tampoco. Sé cuándo está de mal humor, cuándo está de buen humor”.

El incómodo momento que vivió Lionel Messi luego de ser reemplazado en el amistoso del Inter Miami y Newell's

En el amistoso que se disputó entre el Inter Miami y Newell’s, el rosarino Lionel Messi fue el centro de atención, pero solo jugó 60 minutos. Fue en el momento del cambio donde se generó un buen problema y la cara de preocupación revolucionó a todos. ¿Qué pasó?

Lionel Messi Redes sociales

Sucede que un hincha se metió en el terreno de juego y corrió hacia Messi con el fin de poder juntar un autógrafo y una foto con el campeón del mundo y figura en el equipo de la Florida. Sin embargo, la seguridad impidió todo tipo de agresión involuntaria.

Seguramente el nene se comunicó con los organizadores para poder arreglar un encuentro con Messi como suelen hacer. Le regalan camisetas o alguna foto. Pero la imagen no fue mostrada en la transmisión oficial.