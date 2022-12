Lionel Messi sufrió un fuerte e inesperado ataque luego de ganar el Mundial

En ese sentido, durante la conferencia el técnico madridista fue consultado si el capitán argentino tras ganar el Mundial se consagró como el mejor de la historia, aseguró contundente: “Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente”.

“En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'”, señaló y se animó a elegir a otros futbolistas por sobre el rosarino, incluyendo a otro argentino y a uno de sus dirigidos actualmente. “Yo disfruto de los mejores. He visto a (Diego) Maradona, (Johan) Cruyff y entreno al actual Balón de Oro (Karim Benzema). No sé quién es el mejor de la historia”, justificó.

Los números de Carlo Ancelotti enfrentando a Lionel Messi

El entrenador italiano se enfrentó al rosarino siete veces, dos como DT de PSG y cinco dirigiendo a Real Madrid. El futbolista de 35 años ganó en tres encuentros, marcando tres tantos, mientras que el técnico ganó dos.

Lionel Messi Carlo Ancelotti

Los duelos restantes finalizaron en empate entre el conjunto parisino y Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League 2012/13, llave que se quedó el Blaugrana por goles de visitante.