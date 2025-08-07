Ganó todo, fue compañero de Lionel Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual Es el jugador con más títulos en la historia de su país y brilló en el Barcelona, pero tuvo problemas con la Justicia e incluso estuvo en la cárcel. Por







Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona. Redes sociales

Dani Alves llegó a ser uno de los máximos futbolistas a nivel mundial: ganó todo con Barcelona entre 2008 y 2016, cuando fue compañero de Lionel Messi, y también consiguió dos Copas América con la Selección de Brasil. Pero su vida y su carrera dieron un vuelco tras ser acusado por agresión sexual.

La joven que presentó la denuncia aseguró que Alves la violó la noche del 30 de diciembre de 2022, en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona. En un primer momento, el brasileño negó todas las acusaciones; luego admitió que había tenido relaciones sexuales con la chica, pero sostuvo que fueron consentidas.

La Audiencia de Barcelona lo declaró culpable y lo condenó a cuatro años y seis meses de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de 150.000 euros. El jugador recuperó la libertad en marzo de 2024, después de pasar 14 meses en prisión, y antes tuvo que pagar una fianza de un millón de euros.

Sin embargo, a fines de marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó por unanimidad la sentencia y lo absolvió de todos los cargos al considerar que el primer fallo contenía "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".

Dani Alves Los jueces argumentaron que no existían suficientes pruebas para mantenerlo condenado y cuestionaron la credibilidad del testimonio de la denunciante: señalaron que existe una "grabación en video" del interior de la discoteca y "lo que relata no se corresponde con la realidad".