7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Ganó todo, fue compañero de Lionel Messi y su vida dio un vuelco tras ser acusado por agresión sexual

Es el jugador con más títulos en la historia de su país y brilló en el Barcelona, pero tuvo problemas con la Justicia e incluso estuvo en la cárcel.

Por
Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Este futbolista fue varios años compañero de Messi en el Barcelona.

Redes sociales

Dani Alves llegó a ser uno de los máximos futbolistas a nivel mundial: ganó todo con Barcelona entre 2008 y 2016, cuando fue compañero de Lionel Messi, y también consiguió dos Copas América con la Selección de Brasil. Pero su vida y su carrera dieron un vuelco tras ser acusado por agresión sexual.

Rodrigo De Paul metió su primer gol con la camiseta de Inter Miami.
Te puede interesar:

Con gol de De Paul, Inter Miami venció por 3-1 a Pumas y clasificó a cuartos de final

La joven que presentó la denuncia aseguró que Alves la violó la noche del 30 de diciembre de 2022, en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona. En un primer momento, el brasileño negó todas las acusaciones; luego admitió que había tenido relaciones sexuales con la chica, pero sostuvo que fueron consentidas.

La Audiencia de Barcelona lo declaró culpable y lo condenó a cuatro años y seis meses de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de 150.000 euros. El jugador recuperó la libertad en marzo de 2024, después de pasar 14 meses en prisión, y antes tuvo que pagar una fianza de un millón de euros.

Sin embargo, a fines de marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó por unanimidad la sentencia y lo absolvió de todos los cargos al considerar que el primer fallo contenía "una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones".

Dani Alves

Los jueces argumentaron que no existían suficientes pruebas para mantenerlo condenado y cuestionaron la credibilidad del testimonio de la denunciante: señalaron que existe una "grabación en video" del interior de la discoteca y "lo que relata no se corresponde con la realidad".

Los números de Dani Alves como futbolista

Dani Alves debutó en 2001 en el Esporte Clube Bahia, donde ganó un Campeonato Bahiano y dos Copas do Nordeste. En enero de 2004 fue vendido al Sevilla, pero su mejor momento futbolístico llegaría a mediados de 2008, cuando fue transferido al Barcelona y se convirtió en compañero de Lionel Messi.

Luego pasó por la Juventus, PSG, San Pablo y tuvo una segunda etapa en el Barcelona entre 2021 y 2022, hasta terminar su carrera en Pumas de México al año siguiente. En paralelo, ganó las Copas América 2007 y 2019 y las Copas Confederaciones 2009 y 2013 con la Selección de Brasil.

Entre clubes y Selección, obtuvo 43 títulos: es el futbolista más ganador de la historia de Brasil y el segundo a nivel mundial, solo superado por Messi con 46. A lo largo de su carrera jugó 910 partidos, convirtió 66 goles y repartió 208 asistencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El objetivo del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el partido del 16 de agosto frente a Los Ángeles Galaxy.

Atención Selección argentina: ¿llega Messi a recuperarse de su lesión para las Eliminatorias?

El Inter de Miami publicó el parte médico por la lesión de Lionel Messi: qué tiene el 10

El Inter de Miami publicó el parte médico por la lesión de Lionel Messi: qué tiene el 10

La carrera de este jugador ha ido en descenso, aunque solo tiene 25 años.

Se creía que podría ser el sucesor de Messi y no levantó vuelo: se acaba de sumar a una liga exótica

De Paul abraza a Messi en su debut en Inter Miami.

En el debut de De Paul y con dos asistencias de Messi, Inter Miami derrotó 2-1 a Atlas de México

Lionel Messi disputará un nuevo torneo con Inter Miami CF.

Lionel Messi se despide de la MLS: por dónde ver los próximos partidos del capitán de la Selección argentina

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi fueron capatados por la Kiss Cam en el concierto de Coldplay

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo también participaron de la polémica Kiss Cam de Coldplay

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 6 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 15 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 30 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 32 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 32 minutos