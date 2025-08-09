IR A
Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

Con un reparto estelar, esta película de Noah Baumbach es una de las mejores de la popular plataforma de streaming.

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.

Entre la variada propuesta que ofrecen diversas plataformas de streaming, Netflix es una de las que más destaca por su impresionante catálogo, que va desde clásicos del cine hasta películas y series desconocidas. Dentro de esta gran lista se encuentra una producción estrenada en 2017 que es una joya oculta de la N roja.

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se trata de Los Meyerowitz: La familia no se elige (Historias nuevas y selectas), una película del aclamado director Noah Baumbach (Historia de un Matrimonio, Barbie y Vida Acuática) quien, fiel a su estilo, ofrece una visión honesta y profunda sobre las relaciones familiares y sus imperfecciones.

Meyerowitz-1

El tono de la producción oscila entre la comedia absurda y el drama, tan bien interpretado por figuras estelares como Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler y Emma Thompson. La película mantiene un buen ritmo, sin perder de vista todos los personajes involucrados en esta peculiar familia.

Netflix: sinopsis de Los Meyerowitz: La familia no se elige (Historias nuevas y selectas)

Los Meyerowitz son una familia neoyorquina capitaneada por Harold Meyerowitz, un veterano artista del que se está preparando una retrospectiva de su carrera. Con motivo de esta celebración, se reúne la familia al completo, formada por los dos hijos de su primer matrimonio, Danny y Jean, y su tercer hijo, Matthew, un exitoso ejecutivo en Los Angeles, además de su cuarta esposa, Maureen. Será entonces cuando salgan a la luz las taras psicológicas de los tres hermanos con sus traumas e inseguridades.

meyerowitz

Tráiler de Los Meyerowitz: La familia no se elige (Historias nuevas y selectas)

Embed - The Meyerowitz Stories (New and Selected) | Official Trailer [HD] | Netflix

Reparto de Los Meyerowitz: La familia no se elige (Historias nuevas y selectas)

  • Adam Sandler
  • Ben Stiller
  • Elizabeth Marvel
  • Dustin Hoffman
  • Emma Thompson
  • Grace Van Patten
  • Adam Driver
  • Candice Bergen
