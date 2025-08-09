IR A
Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

El final de la serie incluirá un salto temporal, nuevas amenazas y la participación de figuras icónicas del cine de los 80.

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.

Desde su lanzamiento en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más icónicas de Netflix, y su esperado final ya tiene fecha confirmada. La quinta temporada, que será la última, busca cerrar el ciclo con una narrativa más oscura, un tono adulto y un nivel de producción que se acerca al cine.

El rodaje de los nuevos episodios ya finalizó y la historia se encuentra en etapa de postproducción. Netflix anunció que el desenlace llegará en tres partes, con fechas clave que cierran el año: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.

El episodio final, titulado The Rightside Up, durará cerca de tres horas. La ficción creada por los hermanos Duffer apuesta por una despedida emotiva, de alto impacto visual, y con escenas que prometen quedar grabadas en la memoria de los fans.

Stranger Things 5
Millie Bobby Brown y todo el elenco original regresan, junto a incorporaciones como Linda Hamilton y Amybeth McNulty.

Millie Bobby Brown y todo el elenco original regresan, junto a incorporaciones como Linda Hamilton y Amybeth McNulty.

Sinopsis de Stranger Things 5

La historia retoma los eventos un año después del final de la temporada anterior, ubicándose en el otoño de 1987. La ciudad de Hawkins, profundamente afectada por las grietas abiertas hacia el Upside Down, se enfrenta a una nueva crisis. El regreso de Vecna como amenaza central, junto con la intervención del Ejército, que busca capturar a Eleven, obliga al grupo de protagonistas a reunirse una vez más.

Este cierre incorporará una atmósfera más oscura, combinando elementos paranormales con conflictos humanos, mientras la estabilidad entre dimensiones pende de un hilo.

Tráiler de Stranger Things 5

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

Reparto de Stranger Things 5

La temporada final reunirá al elenco completo que conquistó al público desde la primera entrega, y también incorporará nuevos personajes que ampliarán el universo de la serie.

Elenco principal que regresa:

  • Millie Bobby Brown como Eleven
  • Finn Wolfhard como Mike
  • Gaten Matarazzo como Dustin
  • Caleb McLaughlin como Lucas
  • Noah Schnapp como Will
  • Winona Ryder como Joyce
  • David Harbour como Hopper
  • Sadie Sink como Max
  • Joe Keery como Steve
  • Natalia Dyer como Nancy
  • Charlie Heaton como Jonathan
  • Maya Hawke como Robin

Nuevas incorporaciones:

  • Linda Hamilton interpretará a la doctora Kay. Reconocida por su papel en Terminator, aportará un tono más oscuro y maduro a la trama.
  • Amybeth McNulty dará vida a Vickie, un personaje que busca profundizar los vínculos afectivos en esta temporada final.

Cuándo se estrena la temporada 5 de Stranger Things en Netflix

Netflix distribuirá la última temporada de Stranger Things en tres volúmenes:

  • Volumen 1: 26 de noviembre de 2025
  • Volumen 2: 25 de diciembre de 2025
  • Episodio final: 31 de diciembre de 2025

El estreno escalonado responde a una estrategia para sostener el interés de la audiencia y generar un mayor impacto en redes. Además, busca consolidar el cierre como un evento cultural global.

Con millones de seguidores en todo el mundo, Stranger Things se despide como una de las series más emblemáticas del streaming. Su desenlace está pensado como un homenaje a sus raíces, al crecimiento de sus protagonistas y a la profunda conexión emocional que generó con varias generaciones.

