Con gol de Rodrigo De Paul, Inter Miami venció por 3-1 a Pumas y clasificó a cuartos de final Con Lionel Messi lesionado en la platea, las Garzas metieron un triunfazo en Miami frente al equipo mexicano y pasaron a la próximo ronda. De Paul (primer tanto), Suárez y Allende fueron los autores de los goles.







Rodrigo De Paul metió su primer gol con la camiseta de Inter Miami.

Inter Miami le ganó 3 a 1 a Pumas de UNAM, en el Chase Stadium, en Miami y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup. Con Lionel Messi en la platea, por una lesión muscular en su pierna derecha, y goles de Rodrigo De Paul (primer tanto en su nuevo club), Luis Suárez de penal, y Tadeo Allende, las Garzas remontaron un partidazo y sacaron boleto a la próxima fase.

El equipo de Miami sacó adelante un encuentro complicado frente al equipo mexicano, que se había adelantado en el marcador con gol de Jorge Ruvalcaba. Sin embargo, el ex-Atlético de Madrid y el Pistolero lideraron la remontada. Sobre el final del primer tiempo, De Paul convirtió su primer gol en el elenco de la Florida tras asistencia del uruguayo para el 1-1 parcial

Con el envión del empate parcial, el segundo tiempo se tiñó de rosa. El equipo local impuso su jerarquía y logró la diferencia de la mano de Suárez, que definió a lo "Panenka" un penal y lo festejó como cowboy: con un sombrero y un mensaje para su hija Delfina. El triunfo lo selló Allende, con otra asistencia de Suárez, que fue la figura estelar del triunfazo de Inter Miami.

De esta manera, Las Garzas esperan en los cuartos de final de la Leagues Cup a un rival mexicano –a definir–, el próximo 19 o 20 de agosto en el Chase Stadium. Mientras que el próximo encuentro será el domingo a las 21 frente a Orlando City, en el Clásico del Sol, por la Major League Soccer.