Lionel Messi podría terminar en alguno de estos dos inesperados equipos de Europa

Tras la suspensión de dos semanas que aplicó el PSG sobre Lionel Messi, el futuro de la Pulga es cada vez más incierto y los medios franceses aseguran que el club parisino no le renovará el contrato . Sin embargo, dos clubes europeos aparecieron en la escena y prometen sorprender a más de un fanático .

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus hijos en Arabia Saudita 02-05-23 Redes Sociales

Aunque la mayoría de los fanáticos de Leo desean que retorne al Barcelona, la realidad económica del club sería un impedimento, ya que tal vez no podrían afrontar el sueldo, a pesar de que La Liga ya dio luz verde al plan presentado por la institución para "repatriar" al futbolista.

"Creo que como todos los que conocemos a Leo muy bien, estamos un poco todos mareados. Se cierra por ahora la posibilidad de seguir en el PSG y el tema económico en el Barcelona es muy complicado porque el control financiero de la Liga es muy fuerte", comenzó a explicar Florent Torchut, un periodista francés que escribió una biografía de Messi, en Radio La Red, sobre la situación actual del campeón del mundo.

Con cuáles clubes europeos podría firmar contrato Lionel Messi

Sin embargo, Torchut continuó con su pronóstico sobre el futuro de la estrella en Europa. "Después están las posibilidades a Arabia Saudita, de la MLS, en Miami, pero Leo quiere seguir en Europa", aclaró. A lo que añadió que los dos clubes que podrían disputarse a la figura son el Inter y el Chelsea.

"Real Madrid, no, por razones obvias; Bayern Múnich no es un club que contrate a jugadores de más de 30 años; al Manchester City pudo ir en su momento, pero no se hizo, así que yo sigo viendo posibilidades en el Chelsea, que siempre estuvo detrás de él y que está montando un nuevo proyecto, o en la Serie A, donde está el Inter, que también lo quiso llevar", finalizó el autor.

PSG no le renovaría contrato a Lionel Messi tras su viaje a Arabia Saudita

Paris Saint Germain (PSG) habría decidido no renovar el contrato del astro Lionel Messi luego del viaje a Arabia Saudita que despertó los rumores sobre el futuro del capitán de la Selección argentina.

El diario L'Equipe informó que esa fue la decisión de PSG después de viajar a Arabia Saudita sin estar autorizado por la institución francesa, lo que aumentó todavía más las tensiones entre el futbolista y el conjunto parisino en medio de las versiones de un regreso de Messi a Barcelona.

El contrato del jugador terminará el próximo 30 de junio, por lo que con esto y a la espera de una confirmación del club francés, Messi no continuaría desde la próxima temporada y se desconoce lo que será de su futuro.

El futbolista, por su parte, se encuentra en Arabia Saudita para cumplir un contrato comercial, lo que generó que no sea parte del último entrenamiento de un PSG que continúa puntero en la liga de Francia con 75 puntos, mientras que su escolta, Olympique de Marsella, acumula 70.

Desde su salida de Barcelona y la llegada al equipo francés en agosto de 2021, Messi disputó 71 partidos con 31 goles y 34 asistencias.