Video: el impactante gol de Lionel Messi de rebote en el área que marcó el 2-0 frente a Argelia

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, concretó una noche brillante en Kansas City, en el partido debut del Grupo J del Mundial 2026, frente a Argelia, al convertir el segundo tanto del equipo.
El capitán argentino no perdonó al arquero rival y convirtió el segundo tanto para la Selección en el partido debut. Quedó a un tanto de alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales.
El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, concretó una noche brillante en Kansas City, en el partido debut del Grupo J del Mundial 2026, frente a Argelia, al convertir el segundo tanto del equipo.
El astro rosarino capturó un rebote en el área rival tras un remate de media distancia su compañero Alexis Mac Allister y no perdonó a Luca Zidane, el arquero de Argelia.
Con un toque de derecha, el diez convirtió el 2-0 e hizo estallar de alegría a los hinchas que colmaban las gradas del estadio.
Con este nuevo tanto, el segundo en lo que va del certamen, Messi quedó a un gol de alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales.
Tras el partido con Argelia, los próximos encuentros de la Selección por el Grupo J serán frente a Austria el lunes 22 a las 14 en el Estadio Dallas (Arlington) y con Jordania el sábado 27 a las 23 en el mismo estadio.