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17 de junio de 2026 Inicio

Video: el impactante gol de Lionel Messi de rebote en el área que marcó el 2-0 frente a Argelia

El capitán argentino no perdonó al arquero rival y convirtió el segundo tanto para la Selección en el partido debut. Quedó a un tanto de alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales.

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El segundo gol de Messi frente a Argelia.

El segundo gol de Messi frente a Argelia.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, concretó una noche brillante en Kansas City, en el partido debut del Grupo J del Mundial 2026, frente a Argelia, al convertir el segundo tanto del equipo.

Messi y un triplete para la historia.
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El astro rosarino capturó un rebote en el área rival tras un remate de media distancia su compañero Alexis Mac Allister y no perdonó a Luca Zidane, el arquero de Argelia.

Con un toque de derecha, el diez convirtió el 2-0 e hizo estallar de alegría a los hinchas que colmaban las gradas del estadio.

Tras el partido con Argelia, los próximos encuentros de la Selección por el Grupo J serán frente a Austria el lunes 22 a las 14 en el Estadio Dallas (Arlington) y con Jordania el sábado 27 a las 23 en el mismo estadio.

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