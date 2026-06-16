Video: el impactante gol de Lionel Messi de rebote en el área que marcó el 2-0 frente a Argelia El capitán argentino no perdonó al arquero rival y convirtió el segundo tanto para la Selección en el partido debut. Quedó a un tanto de alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador en mundiales. Por Agregar C5N en









El segundo gol de Messi frente a Argelia.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, concretó una noche brillante en Kansas City, en el partido debut del Grupo J del Mundial 2026, frente a Argelia, al convertir el segundo tanto del equipo.

El astro rosarino capturó un rebote en el área rival tras un remate de media distancia su compañero Alexis Mac Allister y no perdonó a Luca Zidane, el arquero de Argelia.

Con un toque de derecha, el diez convirtió el 2-0 e hizo estallar de alegría a los hinchas que colmaban las gradas del estadio.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche



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