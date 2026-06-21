La atrevida crítica a Lionel Messi de un medio austríaco en la previa del choque en el Mundial 2026: "Ningún santo"

Mientras se acerca el pitazo inicial del partido de la segunda fecha del Grupo J, desde Viena buscaron bajarle el precio al capitán argentino con cuestionamientos políticos y comentarios maliciosos sobre su accionar en el debut ante Argelia.

El partido entre la Selección argentina y Austria de este lunes por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina , y desde el país europeo buscan erosionar la imagen del capitán albiceleste, Lionel Messi , en lo que podría ser un extraño intento de darse ánimos a la hora de enfrentar al mejor jugador del mundo. "No es ningún santo" , puede leerse este fin de semana en sus diarios.

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Der Standard, uno de los medios más leídos en internet de la nación alpina, publicó una nota firmada por el periodista Moritz Ettlinger , titulada "Lionel Messi, el excepcional futbolista argentino, se enfrenta a Austria" , donde afirma que el crack rosarino "no es ningún santo a pesar de su estatus de semidiós" .

El austríaco recurrió a una jugada del partido debut de esta Copa del Mundo para vehiculizar su encono con el capitán. " Lionel Messi estuvo a punto de ser un mero espectador en el segundo partido de Argentina contra Austria en el Mundial , y no habría tenido motivos para quejarse. En el minuto 31 del partido inaugural contra Argelia, golpeó a Aissa Mandi en la pantorrilla con los tapones por delante. Una falta merecedora de tarjeta roja. Pero ni siquiera recibió una amarilla ", escribió.

Luego, Ettlinger procedió con sus críticas, en una mirada política por fuera del ámbito deportivo. "El ídolo del fútbol argentino no es ningún santo. Promocionó Arabia Saudí como embajador turístico, fue condenado por evasión fiscal en España y, a pesar de su modestia, se le considera una figura influyente que maneja los hilos entre bastidores en el club y la federación" , sostuvo.

El entrenador de Austria , Ralf Rangnick , sorprendió con una contundente definición sobre la Selección argentina antes del enfrentamiento por el Mundial 2026 . Luego del triunfo de su equipo ante Jordania , el técnico europeo no dudó en elogiar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que la campeona del mundo representa mucho más que la presencia de Lionel Messi .

“Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, afirmó el DT austríaco, una frase que rápidamente llamó la atención en la previa del choque entre ambos seleccionados.

Las declaraciones del exfutbolista alemán y actual técnico del combinado europeo llegaron en conferencia de prensa después del debut victorioso de su equipo en la Copa del Mundo. Allí, el entrenador analizó el próximo compromiso frente a Argentina y destacó la identidad futbolística que mantiene el equipo albiceleste desde hace varios años. Para el técnico, la Scaloneta no depende exclusivamente de una individualidad, sino que cuenta con una estructura sólida, futbolistas de jerarquía y un estilo reconocible basado en el control del partido.

“Hoy vimos la calidad que tiene la Selección argentina”, explicó Rangnick al referirse al rendimiento del conjunto de Scaloni. El entrenador de Austria valoró especialmente la capacidad argentina para dominar la pelota, manejar los tiempos del encuentro y sostener una idea de juego clara. Sus palabras reflejan el respeto que genera el actual campeón del mundo antes de un partido que puede ser determinante dentro del Grupo J del Mundial 2026.

El entrenador de Austria se refirió a las fortalezas de la Selección argentina.

El elogio del DT austríaco también tuvo un mensaje implícito: enfrentar a Argentina será una prueba de máxima exigencia. Rangnick remarcó que el equipo sudamericano tiene una identidad consolidada y que su fortaleza está en el funcionamiento colectivo. La presencia de Messi sigue siendo un factor diferencial, pero para Austria la amenaza principal es una selección completa, con experiencia internacional y una mentalidad ganadora que la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Cuándo juega Argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Mundial 2026 se disputará el próximo lunes 22 de junio, a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. El encuentro será clave para ambos equipos, que llegan con una victoria en el debut y buscarán dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Argentina llega al duelo después de un estreno positivo y con la intención de reafirmar su condición de candidata. El equipo de Lionel Scaloni buscará imponer su juego frente a una Austria que comenzó la competencia con confianza tras superar a Jordania por 3-1, resultado que la dejó bien posicionada dentro de su zona.

El seleccionado austríaco consiguió su triunfo con goles de Romano Schmid, un tanto en contra de Yazan Al-Arab y una aparición de Marko Arnautovic, demostrando que cuenta con variantes ofensivas. Sin embargo, el propio Rangnick reconoció que el próximo desafío será diferente por la calidad y jerarquía de la Selección argentina.