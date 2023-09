Le robaron la medalla de bronce a un jugador de Los Pumas en Adrogué

A partir de este hurto, se generó una campaña en las redes sociales para recuperar la presea de Del Mestre, que fue obtenida por el elenco argentino de rugby en los JJOO luego de vencer a Gran Bretaña en el partido por el tercer puesto.

Una situación similar vivió la jugadora de hockey Sofía Maccari, cuando en septiembre del año pasado sufrió un asalto en Escobar y se llevaron la medalla plateada que ganó en Tokio: "Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso: la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa".