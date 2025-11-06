Las claves del primer Congreso Maradoniano en Argentina: pensar y debatir a Diego más allá del fútbol

Entre el 6 y 8 de noviembre, UBA Sociales será la sede de la primera edición de este espacio inédito que contará con mesas debate, trabajos de investigación, proyecciones audiovisuales y presentaciones de libros.

A cinco años de su muerte, este 6, 7 y 8 de noviembre se llevará adelante el Congreso Internacional Diego Maradona en la sede de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, presentándose como una oportunidad para visibilizar y poner en diálogo los diversos recorridos que, desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, se han desarrollado en torno a la figura del legendario astro del fútbol mundial.

A lo largo de los tres días de duración del congreso, investigadores, docentes, equipos de trabajo y referentes de distintas disciplinas se reunirán para pensar y debatir colectivamente sobre una de las figuras más relevantes de nuestra cultura popular.

Organizado por Revista META y la Cátedra “Diegologías”, entre los expositores y participantes de los distintos paneles estarán Alejandro Apo, Diego Flores (The Walking Conurban), Ariel Scher, Mónica Santino, Pedro Saborido, Fernando Signorini y Juan Sasturain.

El espacio promete abordar a Diego desde distintas aristas: el futbolista, el Diego como religión, el que se contradice con el feminismo y el que puso en foco a las masculinidades. Asimismo se tocarán temas como la identidad latinoamericana y también las aproximaciones a una filosofía Maradoniana.

C5N habló con Leonardo Albajari, co-organizador del congreso, quien contó más detalles sobre cómo surgió la idea de hacer de Diego Maradona, un congreso en la UBA: "Tiene que ver con un proyecto colectivo que empezó el año pasado con la cátedra maradoniana 'Diegologías', que busca discutir a Maradona en distintos aspectos".

"Después de 2024 varios nos unimos a su grupo de trabajo y empezamos a pensar una idea superadora. Lo planteamos en la UBA, en la sede de sociales a principio de este año y le vieron potencial a la idea. Ahora queda abrirlo al público general para que todos juntos podamos poner en común las visiones, imágenes y simbolismos que hay sobre Diego", completó.

Diego Maradona El Congreso propone abordar a Maradona a partir de distintas aristas.

Diego Maradona se convirtió en más que un exfutbolista. Su legado, que siempre genera controversia, está intacto y es prácticamente un patrimonio nacional, por eso quieren rendirle homenaje. Y si bien Albajari explicó que hubo que dejar temáticas afuera, aclaró que "el congreso no va a ser un proceso de alabar a Diego. Sino, discutirlo. ¿Diego es Dios o no es Dios? ¿Es machista o no? ¿Remalvinizó o no?".

Con las inscripciones agotadas, desde la organización del Congreso avisaron que quienes estén interesados en participar podrán hacerlo aun si no llegaron a anotarse.

Y redoblan la apuesta, ya que aseguraron que este espacio tendrá un gran aporte para la sociedad: "Sentimos que el país ha cambiado, que la sociedad cambió empujada por la pandemia, por el gobierno de turno y por eso creemos que es importante hablar de este Diego que se convirtió en un símbolo político y que está en las calles. Como dice Valdano, 'el ausente más presente'".

Diego Maradona Mano de Dios Peter Shilton Argentina Inglaterra México 1986 Cómo pensar a Diego: distintos puntos de vista, visiones y simbolismos en torno al 10. Shutterstock

"Proponemos una mirada renovada, nueva… va a unir un montón de trabajos en tres días. Y visiones que son no solo de gente de Buenos Aires, sino de Sudamérica y hasta napolitanos que vienen a contarnos un poco más. Es juntamos todos en tres días para analizarlo y sacar conclusiones para concretar algo histórico. Diego no había entrado como temática a la UBA nunca. Sí lo hizo fisicamente en 1995, pero nunca de esta manera y esto es lo que queremos proponer", cerró.

Congreso Internacional de Diego Maradona: días y horarios