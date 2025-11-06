6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las claves del primer Congreso Maradoniano en Argentina: pensar y debatir a Diego más allá del fútbol

Entre el 6 y 8 de noviembre, UBA Sociales será la sede de la primera edición de este espacio inédito que contará con mesas debate, trabajos de investigación, proyecciones audiovisuales y presentaciones de libros.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
El congreso será el 6

El congreso será el 6, 7 y 8 de noviembre.

A cinco años de su muerte, este 6, 7 y 8 de noviembre se llevará adelante el Congreso Internacional Diego Maradona en la sede de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, presentándose como una oportunidad para visibilizar y poner en diálogo los diversos recorridos que, desde las Ciencias Sociales y las Humanidades, se han desarrollado en torno a la figura del legendario astro del fútbol mundial.

Diego Maradona y un viaje frenético a Inglaterra en plena temporada de Boca para hablar en la Universidad de Oxford.
Te puede interesar:

A 30 años del reconocimiento a Maradona en Oxford: "Maestro Inspirador de los que Sueñan"

A lo largo de los tres días de duración del congreso, investigadores, docentes, equipos de trabajo y referentes de distintas disciplinas se reunirán para pensar y debatir colectivamente sobre una de las figuras más relevantes de nuestra cultura popular.

Organizado por Revista META y la Cátedra “Diegologías”, entre los expositores y participantes de los distintos paneles estarán Alejandro Apo, Diego Flores (The Walking Conurban), Ariel Scher, Mónica Santino, Pedro Saborido, Fernando Signorini y Juan Sasturain.

Diego Maradona Nigeria Selección argentina Mundial 1994
El Congreso que pondrá en la mesa a Diego Maradona.

El Congreso que pondrá en la mesa a Diego Maradona.

El espacio promete abordar a Diego desde distintas aristas: el futbolista, el Diego como religión, el que se contradice con el feminismo y el que puso en foco a las masculinidades. Asimismo se tocarán temas como la identidad latinoamericana y también las aproximaciones a una filosofía Maradoniana.

C5N habló con Leonardo Albajari, co-organizador del congreso, quien contó más detalles sobre cómo surgió la idea de hacer de Diego Maradona, un congreso en la UBA: "Tiene que ver con un proyecto colectivo que empezó el año pasado con la cátedra maradoniana 'Diegologías', que busca discutir a Maradona en distintos aspectos".

"Después de 2024 varios nos unimos a su grupo de trabajo y empezamos a pensar una idea superadora. Lo planteamos en la UBA, en la sede de sociales a principio de este año y le vieron potencial a la idea. Ahora queda abrirlo al público general para que todos juntos podamos poner en común las visiones, imágenes y simbolismos que hay sobre Diego", completó.

Diego Maradona
El Congreso propone abordar a Maradona a partir de distintas aristas.

El Congreso propone abordar a Maradona a partir de distintas aristas.

Diego Maradona se convirtió en más que un exfutbolista. Su legado, que siempre genera controversia, está intacto y es prácticamente un patrimonio nacional, por eso quieren rendirle homenaje. Y si bien Albajari explicó que hubo que dejar temáticas afuera, aclaró que "el congreso no va a ser un proceso de alabar a Diego. Sino, discutirlo. ¿Diego es Dios o no es Dios? ¿Es machista o no? ¿Remalvinizó o no?".

Con las inscripciones agotadas, desde la organización del Congreso avisaron que quienes estén interesados en participar podrán hacerlo aun si no llegaron a anotarse.

Y redoblan la apuesta, ya que aseguraron que este espacio tendrá un gran aporte para la sociedad: "Sentimos que el país ha cambiado, que la sociedad cambió empujada por la pandemia, por el gobierno de turno y por eso creemos que es importante hablar de este Diego que se convirtió en un símbolo político y que está en las calles. Como dice Valdano, 'el ausente más presente'".

Diego Maradona Mano de Dios Peter Shilton Argentina Inglaterra México 1986
Cómo pensar a Diego: distintos puntos de vista, visiones y simbolismos en torno al 10.

Cómo pensar a Diego: distintos puntos de vista, visiones y simbolismos en torno al 10.

"Proponemos una mirada renovada, nueva… va a unir un montón de trabajos en tres días. Y visiones que son no solo de gente de Buenos Aires, sino de Sudamérica y hasta napolitanos que vienen a contarnos un poco más. Es juntamos todos en tres días para analizarlo y sacar conclusiones para concretar algo histórico. Diego no había entrado como temática a la UBA nunca. Sí lo hizo fisicamente en 1995, pero nunca de esta manera y esto es lo que queremos proponer", cerró.

Congreso Internacional de Diego Maradona: días y horarios

CIDAM-Programa-Oficial

Noticias relacionadas

Nicolás Ramírez dirigirá por tercera vez un Superclásico

Nicolás Ramírez será el árbitro para el Boca – River: sus antecedentes y las polémicas en el Superclásico

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River. 

Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico del domingo entre Boca y River

Mbappé sorprendió con un look urbano, cómodo y relajado.

Adiós al Tricolor: Kylian Mbappé sorprende con un look bicolor y oversized

La Selección enfrentará a Angola en la fecha FIFA de noviembre.

La llamativa precaución que tendrá que tener la Selección argentina antes de jugar el partido ante Angola

Independiente Rivadavia es el primer equipo mendocino en consagrarse campeón en la elite del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia le ganó por penales un partido inolvidable a Argentinos y es el campeón de la Copa Argentina

Lionel Messi fue el más aplaudido en la cumbre de CEOs y empresarios.

Video: la increíble ovación a Lionel Messi en el America Business Forum: "Más que a los presidentes"

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 13 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 22 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 26 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 41 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 43 minutos