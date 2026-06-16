La vuelta al Mundial en 2026: cuál es el país que tiene una pasión única por Maradona y a qué se debe La selección que volvió a la Copa del Mundo y reavivó una particular historia de admiración por Diego Maradona, marcada por una antigua rivalidad con Inglaterra. Por Agregar C5N en









Escocia y su amor por Diego Armando Maradona. Redes sociales

La Selección Escocesa regresó a una Copa del Mundo en 2026 tras casi tres décadas de ausencia.

La rivalidad entre Escocia e Inglaterra se originó siglos atrás por invasiones, guerras y disputas por la independencia.

Muchos escoceses consideran a Diego Maradona un héroe por sus recordados goles ante Inglaterra en México 1986.

La admiración por el astro argentino sigue vigente y forma parte de la cultura futbolera de la Tartan Army. La Selección de Escocia volvió a disputar la Copa del Mundo después de una ausencia de casi 30 años tras la edición de Francia 1998. El regreso de la selección británica despertó la ilusión de toda la Tartan Army, una de las hinchadas más ruidosas de Europa. Sin embargo, junto con la expectativa deportiva también reapareció uno de los rasgos más particulares de su cultura futbolera: la admiración por Diego Armando Maradona y el fuerte vínculo que muchos escoceses sienten con Argentina.

La rivalidad entre Escocia e Inglaterra se remonta a varios siglos atrás y tiene su origen en distintos conflictos históricos entre ambos territorios. Durante años hubo invasiones, guerras y disputas por la independencia escocesa, situaciones que dejaron una huella profunda en la relación entre los dos países. Todo esto generó una identidad propia que todavía hoy permanece muy presente entre los escoceses

Primer partido de la historia Escocia Inglaterra 1872 Una ilustración del primer enfrentamiento en la historia en 1872. FIFA Con el paso del tiempo, esa enemistad histórica se trasladó al fútbol. El clásico entre Escocia e Inglaterra es considerado el enfrentamiento internacional más antiguo de la historia de este deporte, ya que se enfrentaron por primera vez en 1872. Desde ese entonces sigue siendo uno de los partidos más especiales para ambas hinchadas. El nacionalismo escocés y el deseo de derrotar a su vecino, conocido como Auld Enemy (‘enemigo de antaño’ o ‘viejo enemigo’), alimentaron una rivalidad que trasciende generaciones y que continúa vigente en cada competencia internacional.

Qué país volvió al Mundial en 2026 y tiene una relación única con Maradona Escocia volvió a la Copa del Mundo y sus hinchas tienen presente a Diego Armando Maradona. Para muchos escoceses, el capitán argentino se convirtió en un héroe luego del Mundial de México 1986, cuando hizo los dos goles más recordados de aquella edición frente a Inglaterra. Tanto la “Mano de Dios” como el “Gol del Siglo” fueron celebrados en Escocia como una especie de revancha simbólica contra su eterno rival. Desde entonces, el cariño por el Pelusa se mantuvo intacto a lo largo de las décadas.

Escocia Maradona The Tartan Army y su admiración por Diego. Redes sociales La admiración llegó a tal punto que el nombre de Maradona se transformó en un elemento habitual dentro de la cultura futbolera escocesa. En distintos partidos se observaron hinchas utilizando máscaras con la cara del Diez y entonando canciones en su honor. Incluso, durante la Eurocopa 2024 y posteriormente en el Mundial 2026, la Tartan Army popularizó una versión propia de “La Mano de Dios”, el clásico tema de Rodrigo dedicado al nacido en Villa Fiorito.

Embed - C5N on Instagram: "¡Todos quieren ser argentinos! Los escoceses sorprendieron en la previa de su debut mundialista ante Haití. Los fanáticos de Escocia fueron captados cantando en un bar una versión de "La Mano de Dios", el clásico de Rodrigo dedicado a Diego Maradona. ¿Qué te pareció?" View this post on Instagram La conexión entre Escocia, Maradona y Argentina sigue vigente en la actualidad. Durante el Mundial 2026 se viralizaron imágenes de fanáticos escoceses cantando por el Diez junto a hinchas argentinos en bares de Estados Unidos. Más que una admiración futbolística, se trata de una identificación construida a partir de una rivalidad histórica con Inglaterra. Por eso, cada vez que la Tartan Army recuerda a Maradona, también reafirma una parte de su propia identidad cultural y deportiva.