El dolor de Leo Balerdi: habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial 2026

El defensor de Olympique de Marsella apareció en redes sociales luego del desgarro en el sóleo de la pierna derecha que lo dejó afuera de la competencia. Acompañó el posteo con una foto del plantel y una bandera dedicada a él.

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Leonardo Balerdi rompió el silencio y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de quedar desafectado de la lista definitiva por una lesión.

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"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Balerdi aseguró que intenta enfocarse en la recuperación y acompañar al grupo desde afuera. "Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva , ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", agregó.

El mensaje del defensor recibió una rápida respuesta de hinchas, compañeros y exfutbolistas, que le enviaron muestras de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Embed - Leo Balerdi on Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina. " View this post on Instagram

La lesión que dejó a Balerdi fuera del Mundial

Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante uno de los entrenamientos previos al amistoso ante Honduras. Los estudios médicos posteriores confirmaron un desgarro que demandará varias semanas de recuperación, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió desafectarlo de la nómina definitiva para la Copa del Mundo.

La baja del exdefensor de Boca obligó al entrenador argentino a buscar una alternativa de último momento para reforzar la defensa de cara al certamen, justo cuando el futbolista atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y se perfilaba como una opción importante en la zaga albiceleste.