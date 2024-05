La rivalidad entre César Luis Menotti y Carlos Bilardo: un duelo que marcó una época del fútbol argentino

Al contrario de lo que se cree, Menotti y Bilardo mantuvieron algunos encuentros durante la década del 70 y parte del 80. ¿Por qué se generó el distanciamiento? Cuando Menotti dejó la Selección tras España 1982, entonces la AFA -bajo la presidencia de Julio Humberto Grondona- eligió a Bilardo. En marzo de 1983, mantuvieron una charla en un hotel de Barcelona. Esa fue la última vez que hablaron cara a cara y a partir de allí se generó la polémica, que también fue alimentada por los medios de comunicación y amigos de ambos técnicos.

"Se interesó por saber cosas de algunos jugadores de la selección, quería saber cómo era Tarantini. Me interesa que Bilardo tenga suerte en su trabajo por el bien de todos los que estamos en el fútbol. Por eso no quiero interferir en su labor”, fue la reflexión que hizo el Flaco en una entrevista con Clarín. El hecho de haber ventilado la conversación, generó un cortocircuito y la molestia del lado del Narigón, que aseguró tiempo después: "Si me preguntan por Menotti tengo que decir que no sé de él… ni me importa. Lo respeto como técnico y punto”.

A partir de allí, comenzó la etapa de Bilardo en el seleccionado, que incluyó el título en México 1986 con una obra maestra de Diego Maradona. En el camino, aparecieron críticas de Menotti y también de diferentes sectores porque el equipo no encontraba su funcionamiento. Si hasta el Gobierno de Raúl Alfonsín quería la renuncia del DT, pero fue sostenido por Grondona. A tal punto que clasificó a la Copa del Mundo de manera milagrosa, tras empatar 2-2 con Perú en el estadio Monumental en 1985 con un gol milagroso de Ricardo Gareca.

"Hay que tener la pelota para dominar el juego. Para eso es necesario que el equipo tenga movilidad. Cuando un futbolista tiene el balón en los pies, sus compañeros deben moverse con inteligencia para darle opciones de pase", señaló Menotti.

A lo que Bilardo respondió: "Yo creo que lo importante es recuperar la pelota y atacar enseguida. No perder tiempo. Si defiendo bien, me aseguro el cero en mi arco y aprovecho las posibilidades que tengo de hacer un gol, estoy haciendo las cosas bien". La grieta se armó y nunca más se pudieron unir las partes.

El duelo entre Bilardo y Menotti en 1996

Embed - BILARDO VS. MENOTTI - Boca Juniors vs. Independiente | Torneo Apertura 1996 - Comentarios

El Boca de Bilardo perdió 1 a 0 con el Independiente de Menotti en el Clausura 1996, en la Bombonera, con un gol de Francisco Guerrero. Pero el resultado fue casi anecdótico. Lo más recordado serán sus declaraciones en la previa del partido, en la que sentenciaron cualquier posibilidad de acercamiento.

"Nunca nos vamos a reconciliar. Pasaron cosas muy feas, como por ejemplo las críticas que no se deben hacer. Si me extiende la mano dentro de la cancha el domingo, no se la doy, porque han pasado cosas muy graves", manifestó el Doctor.

En la misma línea, el Flaco remarcó: "Es imposible que nos saludemos. Voy a decir lo que alguna vez dijo Sábato: ´Hay cosas que no se discuten, se castigan´y cada uno castiga de la manera que cree".

Qué dijo Diego Maradona sobre Menotti y Bilardo

Diego Maradona

En 2008, Diego Armando Maradona se encontraba al frente de la Albiceleste y en una entrevista periodística brindó su conclusión sobre la gestión del Flaco y del Doctor: "Ser tácticamente como Bilardo y motivador como Menotti sería la perfección. Sería lo máximo. Pero son momentos. Menotti tuvo su momento, Bilardo el suyo y yo quiero tener el mío. Quiero ser auténtico, quiero ser yo, no quiero parecerme a nadie, aunque quiero sacar las cosas buenas de todos los técnicos que me dejaron cosas buenas".