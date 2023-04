La piña de Fede Valverde a un rival en el estacionamiento del Bernabéu y el descargo de Mina Bonino

https://twitter.com/alexbbaena/status/1644855647408717825 Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023

"Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", tuiteó el jugador de Villarreal.

El club, por su parte, aclaró que no denunciará a Valverde por la agresión, pero que sí apoyará a su jugador si decide acudir a la Justicia. En ese caso, y si se comprueba el ataque al recurrir a las cámaras de seguridad, el uruguayo podría recibir una sanción. Si no, dado que el árbitro del partido no consignó el hecho en su informe, no habría ninguna consecuencia.

EXCLUSIVA



Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde.



Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde.

Por su parte, la periodista argentina Mina Bonino, pareja del jugador de Real Madrid, desmintió en redes sociales que la frase que desencadenó el episodio fuera falsa y explicó que el origen de la disputa se remonta al 19 de enero, durante un partido de Copa del Rey entre ambos equipos. Allí comenzaron las provocaciones verbales de Baena respecto al embarazo de riesgo de la mujer.

El futbolista español había negado entonces haberse referido al embarazo de la pareja del jugador uruguayo, y enfatizó que esos problemas de salud se conocieron cinco días después de que se jugó aquel partido.

"El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", escribió Bonino en su cuenta de Twitter.

"Para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", concluyó.